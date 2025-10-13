Tatkal Tickets Booking On Diwali : त्योहारों के मौसम में तत्काल टिकट बुकिंग के बारे में जाने कुछ ज़रूरी बातें

Tatkal Tickets Booking On Diwali (आज समाज) : त्योहारों के मौसम में इन दिनों ट्रेनों में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। शहरों और राज्यों में काम करने वाले लोग घर पहुँचने लगे हैं। दिवाली और छठ पूजा के लिए टिकट बुकिंग लगभग पूरी हो चुकी है। इन दिनों, बड़ी संख्या में यात्री हवाई अड्डे पर उमड़ रहे हैं।

भीड़ के कारण, लोग टिकट नहीं ले पा रहे हैं, जिससे परेशानी हो रही है। लोग बिना कन्फर्म टिकट के यात्रा करने को मजबूर हैं। हम आपको तत्काल टिकट बुक करने के कुछ ज़रूरी टिप्स बताने जा रहे हैं। हम एक ऐसा तरीका बताएँगे जिससे कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। आप तत्काल टिकट के बारे में ज़रूरी बातें नीचे जान सकते हैं।

आधार से सत्यापित करना जरुरी

लंबी दूरी की ट्रेनों में कन्फर्म टिकट पाने के इच्छुक लोगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। ऐसा करने के लिए, आपको अपने IRCTC खाते को अपने आधार से सत्यापित करना होगा। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार सत्यापन पहले ही अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, लोगों को अपने खाते में जाकर पहले से एक मास्टर लिस्ट तैयार करनी होगी।

इससे टिकट बुक करते समय यात्री विवरण दर्ज करने में लगने वाले समय की बचत होगी। इसके बाद, उन्हें किराया भुगतान के लिए IRCTC ई-वॉलेट का उपयोग करना होगा। यह भुगतान का सबसे तेज़ तरीका है, जिससे समय की बचत होती है और इंटरनेट कनेक्शन की समस्याएँ कम होती हैं। लोगों को अपने IRCTC ई-वॉलेट में पहले से ही टिकट लोड करना होगा।

तीन महत्वपूर्ण बातों का रखें ध्यान

अगर लोग इन तीन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे, तो कन्फर्म सीट मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। एसी श्रेणी के लिए ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग यात्रा की तारीख से एक दिन पहले सुबह 10 बजे शुरू होती है।

गैर-एसी श्रेणी के लिए, यह सुबह 11 बजे शुरू होती है। इसलिए, लोगों को बुकिंग शुरू होने से 4 से 5 मिनट पहले अपने IRCTC खाते में लॉग इन करना होगा। इससे किसी भी समस्या से बचा जा सकेगा।

