Business News Hindi : भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर टैरिफ की छाया

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिका द्वारा लागू की गई नई टैरिफ दरों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर लगातार असर पड़ रहा है। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि टैरिफ का यह असर आंशिक होगा और लंबे समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था में गति बनी रहेगी। एक तरफ जहां टैरिफ लागू होने के बाद से तीन दिन में भारतीय शेयर बाजार करीब 1800 से ज्यादा अंक तक गिर चुका है। वहीं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर आरबीआई ने जो आंकड़े साझा किए हैं वह भी ज्यादा संतोषजनक नहीं हैं। आरबीआई द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों की बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 22 अगस्त को समाप्त सप्ताह 4.386 अरब डॉलर घटकर 690.72 अरब डॉलर रह गया।

पिछले सप्ताह इतना बढ़ा था विदेशी मुद्रा भंडार

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में समग्र भंडार 1.488 अरब डॉलर बढ़कर 695.106 अरब डॉलर हो गया था। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा आस्तियां 3.652 अरब डॉलर घटकर 582.251 अरब डॉलर रह गईं। विदेशी मुद्रा आस्तियों में डॉलर के मुकाबले यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य मुद्राओं के उतार-चढ़ाव का भी असर शामिल होता है।

सोने का भंडार घटकर 85.003 अरब डॉलर रह गया

आरबीआई ने कहा कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार 665 मिलियन डॉलर घटकर 85.003 अरब डॉलर रह गया। साथ ही स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (एसडीआर) 46 मिलियन डॉलर घटकर 18.736 अरब डॉलर रह गए। इसके अलावा समीक्षाधीन सप्ताह में आईएमएफ में भारत की आरक्षित स्थिति भी 23 मिलियन डॉलर घटकर 4.731 अरब डॉलर रह गई।

टैरिफ की दहशत से बेहाल शेयर बाजार

एक तरफ जहां भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ है वहीं इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। इससे तीसरे दिन भी गिरावट जारी रही, क्योंकि उच्च टैरिफ लगाए जाने और लगातार विदेशी फंडों के बहिर्वाह के कारण निवेशक दबाव में बने रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 61 पैसे गिरकर 88.19 (अनंतिम) के सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर बंद हुआ।

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 270.92 अंक या 0.34 प्रतिशत गिरकर 79,809.65 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 338.81 अंक या 0.42 प्रतिशत गिरकर 79,741.76 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 74.05 अंक या 0.30 प्रतिशत गिरकर 24,426.85 अंक पर बंद हुआ। पिछले तीन कारोबारी दिनों में बीएसई बेंचमार्क 1,826.26 अंक या 2.23 प्रतिशत गिर चुका है, और निफ्टी 540.9 अंक या 2.16 प्रतिशत गिर चुका है।

