Mamata Banerjee: ममता बनर्जी ने अमित शाह साधा निशाना, कहा- शकुनि का चेला दुशासन जानकारी लेने बंगाल आया

बंगाल दौरे पर है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

Mamata Banerjee, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर जुबानी हमला बोला है। ममता बनर्जी ने अमित शाह की तुलना दुशासन से की। ममता ने कहा शकुनि का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी जुटाने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं, दुशासन और दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं। आज बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी, तो फिर पेट्रापोल और अंडाल में जमीन किसने दी?।

बांकुरा में आयोजित कार्यक्रम में ममता ने कहा- बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था? दिल्ली में जो घटना हुई, उसके पीछे कौन था? बीजेपी एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है।

ममता सरकार घुसपैठ को रोक नहीं पा रही

ममता का ये बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आया है। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन शाह ने कोलकाता में प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार घुसपैठ को रोक नहीं पा रही है। अगर राज्य में भाजपा सरकार बनी तो यहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा।

टीएमसी के शासन में लोग भयभीत

उन्होंने कहा है कि टीएमसी के 15 साल के शासन में लोग भयभीत हैं। ममता बनर्जी सरकार चुनावी फायदे के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही हैं। मोदी सरकार देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है। बंगाल में सभी योजनाएं डेड एंड पर पहुंच गई हैं।

राज्य में अगले साल होने है चुनाव

दरअसल, शाह बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यहां पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 तक है। चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 में होना लगभग तय है। यहां कुल 294 सीटें हैं, टीएमसी की सरकार है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं।