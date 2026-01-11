ब्रेकअप की खबरों के बीच Tara Sutaria का पहला पोस्ट

Tara Sutaria: वीर पहारिया के साथ ब्रेकअप की चल रही अफवाहों के बीच, बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है – शब्दों से नहीं, बल्कि काम से। जहां सोशल मीडिया पर उनकी लव लाइफ में परेशानी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, वहीं तारा पूरी तरह से अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पर फोकस करती दिख रही हैं।

एक्ट्रेस ने हाल ही में ब्रेकअप की खबरों के बाद अपनी पहली पोस्ट शेयर की है, और यह सब यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ के साथ उनके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में है।

तारा सुतारिया ने ‘टॉक्सिक’ का पोस्टर शेयर किया

तारा सुतारिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ‘टॉक्सिक’ का ऑफिशियल पोस्टर शेयर किया और गर्व से बताया कि टीज़र ने सभी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 24 घंटों में 200 मिलियन व्यूज़ पार कर लिए हैं।

पोस्टर में यश राइफल पकड़े हुए हैं और बैकग्राउंड में लाल रंग है, जिससे फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है। यह अपडेट शेयर करके तारा ने साफ कर दिया कि अभी उनकी प्रायोरिटी उनका काम है।

वीर पहारिया शिखर पहारिया और जान्हवी कपूर के साथ एयरपोर्ट पर दिखे

न तो तारा और न ही वीर ने अभी तक ब्रेकअप की अफवाहों पर ऑफिशियली रिएक्ट किया है। हालांकि, वीर पहारिया हाल ही में अपने भाई शिखर पहारिया और एक्ट्रेस जान्हवी कपूर के साथ कलिना एयरपोर्ट पर देखे गए, जिससे अटकलें और बढ़ गईं।

क्या AP ढिल्लों के कॉन्सर्ट के बाद रिश्ता खत्म हो गया?

फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के अनुसार, तारा सुतारिया और वीर पहारिया सच में अलग हो गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि AP ढिल्लों के कॉन्सर्ट में देखे जाने के बाद उनके रिश्ते में खटास आ गई, जहां सिंगर के साथ तारा की नज़दीकी एक बड़ा चर्चा का विषय बन गई थी।

इसके तुरंत बाद, वीर का उदास दिखते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, और सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई। हालांकि, तारा ने उस समय ट्रोलिंग का करारा जवाब दिया था। इन्फ्लुएंसर ओरी ने भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें स्थिति के पीछे की “सच्चाई” की ओर इशारा किया गया था।

तारा का दावा है कि उन्हें टारगेट किया गया और बदनाम किया गया

बाद में, तारा ने यह भी खुलासा किया कि कथित तौर पर उन्हें बदनाम करने के लिए एक कैंपेन चलाया गया था। उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उनकी इमेज खराब करने के लिए एक खास कॉन्टेक्स्ट देकर उनके खिलाफ रील्स बनाने के लिए हर किसी को ₹6,000 दिए गए थे। इस खुलासे ने कई लोगों को चौंका दिया और पहले से ही विवादित ब्रेकअप की कहानी में एक नया मोड़ ला दिया।