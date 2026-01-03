Tara Sutaria Toxic Poster: हाथ में गन, आंखों में बदला! ‘टॉक्सिक’ का तारा सुतारिया फर्स्ट लुक वायरल

Tara Sutaria Toxic Poster: 2026 की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक, टॉक्सिक, पहले से ही ज़बरदस्त चर्चा में है। साउथ के सुपरस्टार यश स्टारर यह फिल्म मार्च में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है और ब्लॉकबस्टर KGF 2 के बाद यह उनकी बड़े पर्दे पर वापसी है। ज़ाहिर है, फैंस का एक्साइटमेंट चरम पर है।

इस हाइप को और बढ़ाते हुए, एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने अब टॉक्सिक से अपना फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी किया है, और सोशल मीडिया पर इसके बारे में बात करना बंद नहीं हो रहा है।

तारा सुतारिया का दमदार अवतार ध्यान खींच रहा है

शनिवार, 3 जनवरी को, तारा सुतारिया ने इंस्टाग्राम पर टॉक्सिक से अपना फर्स्ट-लुक पोस्टर शेयर किया। यह सिर्फ़ एक ग्लैमरस तस्वीर नहीं थी—तारा की आँखों में बदला और हाथों में बंदूक है, जो एक बोल्ड और इंटेंस पोज़ दे रही हैं। ग्लैमर और हिम्मत के इस मिक्स ने फैंस को तुरंत इम्प्रेस किया है। फिल्म में, तारा रेबेका नाम का किरदार निभाएंगी, और उनका दमदार लुक एक मज़बूत, एक्शन से भरपूर रोल की ओर इशारा करता है।

फैंस का रिएक्शन: ‘कितनी हीरोइनें हैं?’

जैसे ही पोस्टर वायरल हुआ, फैंस ने कमेंट सेक्शन में रिएक्शन की बाढ़ ला दी। जहाँ कई लोगों ने तारा के दमदार लुक की तारीफ़ की, वहीं कुछ यूज़र्स स्टार कास्ट के लगातार बढ़ने पर मज़ाक करने से खुद को रोक नहीं पाए। एक यूज़र ने कमेंट किया, “इस फिल्म में कितनी हीरोइनें हैं?” दूसरे ने मज़ाक में कहा, “और कितनी अभी सामने आना बाकी हैं?”

ये रिएक्शन कोई हैरानी की बात नहीं है, यह देखते हुए कि टॉक्सिक में पहले से ही एक शानदार फीमेल लाइनअप है। कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और नयनतारा के फर्स्ट-लुक पोस्टर पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिससे फिल्म की पूरी कास्ट को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है।

‘टॉक्सिक’ को लेकर चर्चा बढ़ती जा रही है

हर नए खुलासे के साथ, टॉक्सिक उम्मीदों को आसमान तक पहुँचा रही है। तारा सुतारिया के शानदार फर्स्ट लुक ने एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है, जिससे फैंस यह देखने के लिए बेताब हैं कि उनका किरदार यश के बड़े एक्शन ड्रामा में कैसे फिट बैठता है।