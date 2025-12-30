स्टेज पर AP Dhillon संग दिखीं Tara Sutaria, ट्रोलिंग के बाद रिएक्शन ने मचा दिया बवाल

AP Dhillon – Tara Sutaria बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने आखिरकार अपने और पॉपुलर पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के वायरल वीडियो पर रिएक्ट किया है, जिसने हाल ही में सोशल मीडिया पर आग लगा दी थी और बड़े पैमाने पर ट्रोलिंग शुरू हो गई थी। कई दिनों तक एक्ट्रेस चुप रहीं, लेकिन अब उन्होंने इस मामले पर बात की है और आत्मविश्वास और साफगोई के साथ विवाद का जवाब दिया है।

एपी ढिल्लों का मुंबई कॉन्सर्ट — वायरल पल

View this post on Instagram A post shared by TARA💫 (@tarasutaria)

यह ड्रामा तब शुरू हुआ जब तारा सुतारिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एपी ढिल्लों के शानदार मुंबई कॉन्सर्ट का एक वीडियो शेयर किया। वायरल क्लिप में, तारा को सिंगर के साथ स्टेज पर देखा जा सकता है, वह माहौल का आनंद ले रही थीं और भीड़ को चीयर कर रही थीं। वीडियो के साथ, तारा ने एपी ढिल्लों के लिए अपनी तारीफ ज़ाहिर करते हुए एक दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा। उन्होंने लिखा: “पूरी ताकत और गर्व के साथ हम साथ खड़े हैं। एपी ढिल्लों… मेरे पसंदीदा! क्या शानदार रात थी!” उनकी पोस्ट ने तुरंत ध्यान खींचा, लेकिन जल्द ही ऑनलाइन ट्रोलिंग और नेगेटिव बातें सामने आने लगीं।

तारा सुतारिया ने रिएक्ट किया

अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, तारा ने ऑनलाइन फैलाई जा रही ट्रोलिंग और झूठी कहानियों पर बात की। उन्होंने गलत बातों, एडिटेड क्लिप्स और PR-ड्रिवन नेगेटिविटी की कड़ी निंदा की, यह साफ करते हुए कि ऐसी तरकीबें उन पर असर नहीं करतीं।

तारा ने लिखा: “मुंबई, सभी प्यार के लिए धन्यवाद!

गलत बातें, चालाकी भरी एडिटिंग और पैसे देकर चलाए गए PR कैंपेन हमें हिला नहीं सकते। आखिर में, सच्चाई और प्यार हमेशा जीतते हैं — और जो लोग हमें धमकाने की कोशिश करते हैं, वे खुद मज़ाक बन जाते हैं।” उनके इस बोल्ड और गरिमापूर्ण जवाब की अब फैंस तारीफ कर रहे हैं।

वीर ने किस पर रिएक्ट किया?

दिलचस्प बात यह है कि वीर ने भी वायरल मामले पर रिएक्ट किया और अपनी बात साफ की। उन्होंने बताया कि उनका जो रिएक्शन वीडियो वायरल हुआ था, वह असल में एक अलग गाने के दौरान शूट किया गया था, न कि विवादित “थोड़ी सी दारू” ट्रैक के दौरान, जैसा कि ऑनलाइन दावा किया गया था।

वीर ने मज़ाकिया अंदाज़ में लिखा: “वह रिएक्शन क्लिप उस पल का था ही नहीं! वह पूरी तरह से एक अलग गाने का था… जोकर!”

बाद में उन्होंने तारा की तारीफ करते हुए एक और प्यारा कमेंट किया, उन्हें “अनरियल” कहा और सपोर्ट ज़ाहिर करने के लिए दिल और आग वाले इमोजी जोड़े।

फैंस ने इंटरनेट पर रिएक्शन की बाढ़ ला दी

तारा के पोस्ट शेयर करने के तुरंत बाद, सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई। जहां कुछ यूज़र्स ट्रोलिंग करते रहे, वहीं कई फैंस ने तारा को सपोर्ट किया, और इस विवाद को संभालने में उनके कॉन्फिडेंस, शांति और ग्रेस की तारीफ़ की। यह वीडियो सभी प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है।

तारा को क्यों ट्रोल किया गया?

ट्रोलिंग तब शुरू हुई जब एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट का एक वीडियो सामने आया, जिसमें तारा और एपी ढिल्लों स्टेज पर एक-दूसरे को गले लगाते दिखे। क्योंकि वीर भी उस इवेंट में मौजूद थे, इसलिए कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने विवादित दावे फैलाने शुरू कर दिए और उस पल के बारे में बेवजह ड्रामा खड़ा कर दिया – जिससे बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ट्रोलिंग हुई।