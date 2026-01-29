Tara Sutaria in Black One Top: ब्लैक वन-स्ट्रैप टॉप में तारा सुतारिया का कहर! सिजलिंग लुक ने उड़ाए होश

Tara Sutaria in Black One Top: बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया हाल ही में शहर में स्पॉट हुईं, और उनके ग्लैमरस लुक ने तुरंत सबका ध्यान खींचा। उनके लेटेस्ट आउटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, और फैंस उनकी सिज़लिंग अवतार से नज़रें नहीं हटा पा रहे हैं।

अपने शानदार फैशन सेंस के लिए जानी जाने वाली तारा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें इंडस्ट्री की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में से एक क्यों माना जाता है।

ब्लैक वन-शोल्डर टॉप ने सबका ध्यान खींचा

अपने लेटेस्ट लुक के लिए, तारा सुतारिया ने एक ब्लैक वन-शोल्डर (सिंगल-स्ट्रैप) टॉप चुना, जिसने उनके टोन्ड फिगर को परफेक्टली हाईलाइट किया और उनके लुक में एक बोल्ड, चिक वाइब जोड़ा। यह आउटफिट जल्दी ही उनके लुक का हाईलाइट बन गया और अब ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है।

उन्होंने टॉप को डेनिम जींस और हाई ब्लैक हील्स के साथ पेयर किया, जिससे कैज़ुअल और ग्लैमरस के बीच परफेक्ट बैलेंस बना। आउटफिट को और बेहतर बनाने के लिए, तारा ने इसे एक जैकेट के साथ लेयर किया, जिससे एक एडजी टच आया।

मिनिमल मेकअप, मैक्सिमम इम्पैक्ट

तारा ने अपनी एक्सेसरीज़ को मिनिमल रखा, हल्के गहने चुने जो उनके आउटफिट को बिना हावी हुए कॉम्प्लिमेंट कर रहे थे। उनके बीच से खुले बाल उनके चेहरे पर बहुत अच्छे लग रहे थे और लुक पर परफेक्टली सूट कर रहे थे।

मेकअप के लिए, उन्होंने एक सॉफ्ट और फ्रेश अप्रोच चुना—हल्की लिपस्टिक, ब्लश का हल्का सा टच, और नेचुरल टोन—जिससे उनकी नेचुरल खूबसूरती निखर कर आई।

उन्होंने लुक को एक ब्लैक हैंडबैग के साथ पूरा किया, जिससे पूरा आउटफिट आसानी से एक साथ बंध गया।

रिया चक्रवर्ती के साथ स्पॉट हुईं

इसी आउटिंग के दौरान, रिया चक्रवर्ती भी तारा के साथ देखी गईं। रिया ने जींस के साथ एक ब्राउन टॉप पहना था, जिससे उनका लुक कैज़ुअल लेकिन स्टाइलिश लग रहा था।

तारा सुतारिया की पर्सनल लाइफ

पर्सनल लाइफ की बात करें तो, तारा सुतारिया कथित तौर पर वीर पहारिया को डेट कर रही थीं। हालांकि, हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों अलग हो गए हैं, हालांकि दोनों में से किसी ने भी आधिकारिक तौर पर ब्रेकअप की पुष्टि नहीं की है।

चाहे वह ऑन-स्क्रीन हो या ऑफ-स्क्रीन, तारा सुतारिया अपने फैशन चॉइस से सबको इम्प्रेस करती रहती हैं। उनका लेटेस्ट ब्लैक वन-शोल्डर लुक इस बात का एक और उदाहरण है कि वह कितनी आसानी से एलिगेंस को ग्लैमर के साथ मिलाती हैं—जिससे फैंस पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।

