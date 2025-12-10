Tanya Mittal Anger Paparazzi: एक लाइन में जीत लिया दिल, बॉडीगार्ड के लिए पैपराजी से भिड़ गईं Tanya Mitta

Tanya Mittal Anger Paparazzi: बिग बॉस 19 भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसके कंटेस्टेंट अभी भी सुर्खियों में छाए हुए हैं—और तान्या मित्तल भी इससे अलग नहीं हैं। शो में अपने रॉयल स्टाइल और शानदार लाइफस्टाइल के लिए जानी जाने वाली तान्या, बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद भी ध्यान खींच रही हैं। वह जहां भी जाती हैं, पैपराज़ी के कैमरे उनका पीछा करते हैं, और तान्या को अक्सर लाइमलाइट का मज़ा लेते देखा गया है।

हाल ही में, उन्होंने फोटोग्राफरों को चांदी के सिक्के बांटकर सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत लिया। हालांकि, एक हैरान करने वाले मोड़ में, वही तान्या मित्तल पैपराज़ी पर अपना आपा खोती हुई देखी गईं—और इसके पीछे की वजह ने फैंस को उनकी और भी ज़्यादा तारीफ़ करने पर मजबूर कर दिया।

तान्या मित्तल पैपराज़ी से क्यों नाराज़ हुईं

तान्या मित्तल को देर रात मुंबई में देखा गया, वह भारी नीले लहंगे और स्टेटमेंट ज्वेलरी में बहुत खूबसूरत लग रही थीं। जैसे ही वह पहुंचीं, पैपराज़ी उनके लुक को कैप्चर करने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन बातचीत के दौरान, फोटोग्राफरों का एक कमेंट उन्हें अच्छा नहीं लगा।

वायरल हो रहे वीडियो में, तान्या के आस-पास कई सिक्योरिटी वाले देखे जा सकते हैं, जो कैमरे का व्यू थोड़ा ब्लॉक कर रहे हैं। पैपराज़ी ने उन्हें हटने के लिए कहा और उन्हें “बाउंसर” कहा—एक ऐसा शब्द जिसने तान्या को तुरंत गुस्सा दिला दिया।

फोटोग्राफरों को टोकते हुए, तान्या ने कैमरे पर सख्ती से कहा, “कोई भी उन्हें बाउंसर नहीं कहेगा। वे मेरे भाइयों जैसे हैं। आप चाहें तो उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन उन्हें बाउंसर न कहें। वे सालों से मेरे साथ हैं—प्लीज़ इसका सम्मान करें।”

उनके शांत लेकिन मज़बूत जवाब ने तुरंत माहौल बदल दिया और कई दर्शकों के दिलों को छू लिया।

फैंस ने तान्या के अंदाज़ की तारीफ़ की

तान्या मित्तल के स्टैंड की ऑनलाइन बहुत तारीफ़ हुई। फैंस ने कमेंट सेक्शन में उनकी टीम के लिए खड़े होने और सभी के साथ इज्ज़त से पेश आने के लिए उनकी तारीफ़ की। एक यूज़र ने लिखा, “वह बिल्कुल सही हैं। उन्होंने सब कुछ ईमानदारी से और सीधे शब्दों में कहा।” एक और ने कमेंट किया, “तान्या सबकी इज़्ज़त करती हैं—यही उनकी असली क्लास है।”

इस एक पल से, तान्या मित्तल ने साबित कर दिया कि असली रॉयल्टी कपड़ों या ज्वेलरी में नहीं, बल्कि आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, उसमें है। और यही वजह है कि फैंस उनकी तारीफ़ करते नहीं थकते।