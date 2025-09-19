Tanya Mittal Viral Video: संस्कारी या झूठी? तान्या मित्तल के वायरल वीडियो ने कर दिया बड़ा खुलासा

Tanya Mittal Viral Video, आज समाज, नई दिल्ली: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 ड्रामा, विवादों और अप्रत्याशित मोड़ों से भरपूर चल रहा है। लेकिन एक प्रतियोगी जो पहले दिन से ही लगातार आलोचनाओं का शिकार हो रही है, वह हैं तान्या मित्तल।

तान्या ने प्रीमियर स्टेज पर सलमान खान के सामने खुद को एक “संस्कारी लड़की” के रूप में पेश किया था, और घर के अंदर भी अक्सर यही बात दोहराई है। हालाँकि, दर्शक अब इस कहानी पर यकीन नहीं कर रहे हैं। वह इस सीज़न की सबसे ज़्यादा ट्रोल होने वाली प्रतियोगियों में से एक बन गई हैं, और अब हालात और भी बिगड़ गए हैं।

पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

तान्या के कुछ पुराने वीडियो फिर से ऑनलाइन सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं। इन क्लिप्स में, उन्हें कैमरे पर अपने साड़ी कलेक्शन को दिखाते हुए और बार-बार अपने ब्लाउज़ को एडजस्ट या बदलते हुए देखा जा सकता है।

तान्या भले ही खुद को एक आध्यात्मिक प्रभावशाली व्यक्ति बताती हैं और शो में एक सुसंस्कृत, पारंपरिक छवि पेश करती हैं, लेकिन इन वायरल वीडियो को विरोधाभासी माना जा रहा है। नेटिज़न्स उन्हें “नकली” और “दोगली” कह रहे हैं।

प्रशंसकों ने उनकी आलोचना की

वीडियो में, तान्या डिज़ाइनर ब्लाउज़ के साथ-साथ अलग-अलग साड़ियाँ भी दिखाती हैं, लेकिन कैमरे पर उन्हें बदलकर दिखाने का उनका अंदाज़ प्रशंसकों को हैरान कर गया है। कई लोगों का तर्क है कि उनका ऑफ-कैमरा व्यक्तित्व उस “संस्कारी” छवि से मेल नहीं खाता जो वह बिग बॉस के घर के अंदर पेश करने की कोशिश करती हैं।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएँ बेहद तीखी रही हैं। दर्शक उन्हें गुमराह करने के लिए ट्रोल कर रहे हैं, कुछ उन्हें “एक बड़ी ड्रामा क्वीन” कह रहे हैं, जबकि अन्य का मानना ​​है कि इस खुलासे से खेल में उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है।

क्या बिग बॉस के घर के अंदर इसका उल्टा असर होगा?

हर गुजरते हफ़्ते के साथ, तान्या घर के अंदर और बाहर, दोनों जगह घिरती जा रही हैं। उनके भावुक होने और सुसंस्कृत होने के बार-बार के दावे अब उनके वायरल अतीत के आगे दबते जा रहे हैं। यह विवाद सलमान खान के शो में उनकी यात्रा को प्रभावित करेगा या नहीं, यह देखना बाकी है – लेकिन एक बात निश्चित है: तान्या मित्तल बिग बॉस 19 की सबसे चर्चित प्रतियोगियों में से एक बन गई हैं।