Tanya Mittal Relationship: शादीशुदा शख्स संग रिलेशन में हैं तान्या मित्तल? दोस्त नीलम ने कर दिया खुलासा

Tanya Mittal Relationship: बिग बॉस कंटेस्टेंट तान्या मित्तल घर के अंदर अपनी आलीशान जीवनशैली और बेबाक बयानों के लिए सुर्खियाँ बटोर रही हैं। लेकिन अब, उनकी लव लाइफ चर्चा का विषय बन गई है!
हाल ही के एक एपिसोड में, तान्या ने “गुंटुवा” नाम के एक रहस्यमयी आदमी का ज़िक्र किया और उसे अपना काल्पनिक पति बताया जो बुरे वक़्त में उनकी ज़िंदगी में उजाला लाता है। लेकिन एक वायरल लाइव फीड क्लिप ने इस “काल्पनिक” प्रेम कहानी के पीछे की सच्चाई उजागर कर दी, जिसके बाद प्रशंसक दंग रह गए।
गुंटुवा असल में कौन है ?
इस क्लिप में, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद बेडरूम में गपशप करती नज़र आ रही हैं। जब कुनिका ने पूछा कि गुंटुवा असल में कौन है, तो नीलम ने फुसफुसाते हुए कहा – “वह शादीशुदा है!” कुनिका हैरान रह गईं, और नीलम ने तुरंत उन्हें किसी को न बताने के लिए कहा।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़
अब, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। तान्या का भरोसा तोड़ने के लिए प्रशंसक नीलम की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें सार्वजनिक मंच पर ऐसा निजी राज़ नहीं बताना चाहिए था।
तान्या और फरहाना के बीच बढ़ती नजदीकियां
इस बीच, तान्या और नीलम की दोस्ती, जिसकी कभी प्रशंसक प्रशंसा करते थे, टूटती दिख रही है, खासकर तान्या और फरहाना के बीच बढ़ती नज़दीकियों के बाद। दर्शक अब यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि बिग बॉस के आने वाले एपिसोड में यह नाटकीय मोड़ क्या होता है।
