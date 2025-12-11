Tanya Mittal Reaction to Baseer Ali Allegations: मैं जादू करती हूं तभी सब मेरे पीछे हैं” बसीर अली के बयान पर तान्या मित्तल का करारा तंज

Tanya Mittal Reaction to Baseer Ali Allegations: बिग बॉस 19 से बाहर होने के बाद, तान्या मित्तल लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। चाहे उनके कैंडिड इंटरव्यू हों या पैपराज़ी के साथ उनकी बातचीत, तान्या अपनी तरफ आ रही सारी अटेंशन का मज़ा ले रही हैं। हाल ही में, वह तब विवादों में आ गईं जब साथी कंटेस्टेंट बसीर अली ने उन पर घर के अंदर उन पर ब्लैक मैजिक करने का आरोप लगाया। उनका बयान कुछ ही समय में वायरल हो गया — और अब, तान्या ने आखिरकार इन दावों पर तीखा और व्यंग्यात्मक जवाब दिया है।

बसीर अली को तान्या मित्तल का तीखा जवाब

टेली मसाला के साथ एक खास बातचीत में, तान्या से बसीर अली के आरोपों के बारे में पूछा गया। बसीर ने दावा किया था कि बिग बॉस के घर के अंदर, तान्या को उनकी तस्वीर पर हाथ रगड़ते और उस पर हवा फूंकते हुए देखा गया था, जो उनके अनुसार ब्लैक मैजिक का काम था। इस पर रिएक्ट करते हुए, तान्या ने अपनी खास हाजिरजवाबी के साथ कहा,

“आजकल, मैं सबसे कह रही हूँ — मेरे पास कोई नेगेटिव एनर्जी मत लाओ। मेरी टीम ने मुझे इस बारे में बताया, हालाँकि मैंने अभी तक वीडियो भी नहीं देखा है। मैं एकदम साफ़ कहूँ — हाँ, मैं मैजिक करती हूँ, और इसीलिए पूरा घर मेरे बारे में बात करता है। असल में, पूरा देश मेरे बारे में बात करता है। कोई न कोई मैजिक तो होगा ही, है ना?” उसकी बात ने अपने सरकाज़्म और कॉन्फिडेंस के लिए तुरंत ध्यान खींचा।

“मैं अपनी माँ से ब्लैक मैजिक सीखूँगी” — तान्या का सरकास्टिक अंदाज़

अपने जवाब को और ऊपर ले जाते हुए, तान्या ने मज़ाक में कहा कि अब तो मैजिक के रंगों पर भी बात हो रही है “काला, पीला, नीला — लगता है अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब जब मैं घर जा रही हूँ, तो मैं अपनी माँ से पूछूँगी कि उन्होंने मुझे ये चीज़ें कभी क्यों नहीं सिखाईं।

यह साफ़ तौर पर उनकी गलती है,” वह हँसी। उन्होंने आगे मज़ाक में कहा कि काला जादू सिखाने के बजाय, उन्हें ‘जय श्री राम’ का नारा लगाते हुए पाला गया, और मज़ाक में कहा कि अगली बार “काला ​​जादू ठीक से सीखना”, जिससे उनका रुख बिल्कुल साफ़ हो गया — वह आरोपों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही हैं।

तान्या ने बिग बॉस कंटेस्टेंट के टच में रहने से मना कर दिया

उसी इंटरव्यू के दौरान, तान्या से पूछा गया कि क्या वह बिग बॉस 19 के किसी भी कंटेस्टेंट के टच में रहेंगी। उनका जवाब साफ़ और बिना किसी माफ़ी के था। उन्होंने कहा, “मैं किसी से बात नहीं करने वाली। अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता है, तो मैं दोस्ती की भीख नहीं मांगूंगी।”

एक और मज़ेदार लाइन बोलते हुए, तान्या ने कहा कि ज़बरदस्ती के रिश्ते बनाए रखने के बजाय, वह बिग बॉस से कल्पू काका के लिए कहेंगी और घर से एक पेड़ काट देंगी। अपने बोल्ड बयानों और बिना किसी माफ़ी के रवैये से, तान्या मित्तल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिग बॉस 19 के घर से बाहर निकलने के बाद भी वह बातचीत में क्यों छाई रहती हैं।

