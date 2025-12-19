Tanya Mittal Home Tour : Tanya Mittal ने बंगले और फैक्ट्री की झलक दिखाकर मचाया तहलका

By
Mohit Saini
-
0
75
Tanya Mittal Home Tour : Tanya Mittal ने बंगले और फैक्ट्री की झलक दिखाकर मचाया तहलका
Tanya Mittal Home Tour : Tanya Mittal ने बंगले और फैक्ट्री की झलक दिखाकर मचाया तहलका

Tanya Mittal Home Tour : हालांकि बिग बॉस 19 खत्म हो गया है, लेकिन तान्या मित्तल अभी भी सुर्खियों में बनी हुई हैं। शो के दौरान, तान्या ने अपनी शानदार लाइफस्टाइल के बारे में कई खुलासे किए, जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया।

किचन में लिफ्ट होने के दावे से लेकर अपने परिवार की फैक्ट्रियों के बारे में बात करने तक, उन्हें बहुत शक का सामना करना पड़ा। अब, शो से बाहर आने के बाद, तान्या ने सबूत दिखाकर ट्रोलर्स को हमेशा के लिए चुप कराने का फैसला किया है।

तान्या मित्तल ने घर और फैक्ट्री का टूर शेयर किया

तान्या मित्तल ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर दो वीडियो शेयर किए, जिसमें उन्होंने अपने आलीशान घर और फैक्ट्री की झलक दिखाई। शो में, तान्या ने बताया था कि उनके किचन में एक लिफ्ट है जो सीधे ऊपर की मंजिल पर खाना पहुंचाती है।

वीडियो में, परिवार का एक सदस्य किचन का टूर देता है और एक कैबिनेट खोलता है, जिसमें एक छोटी सी काम करने वाली लिफ्ट दिखाई देती है जिसका इस्तेमाल खाना ऊपर भेजने के लिए किया जाता है – बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने दावा किया था।

एक और वीडियो में, तान्या अपनी फैक्ट्री का टूर देती हुई दिख रही हैं। बिग बॉस 19 के दौरान, उन्होंने अपने पिता के कई बिजनेस के बारे में बात की थी, और यह वीडियो उनमें से एक को दिखाता है। क्लिप में तान्या को फैक्ट्री में शानदार स्वागत मिलते हुए दिखाया गया है, जिससे दर्शक प्रभावित हुए हैं।

ट्रोलर्स चुप, फैंस जश्न मना रहे हैं

तान्या मित्तल के वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। फैंस हैरान हैं, और ट्रोलर्स चुप हो गए हैं। कमेंट सेक्शन रिएक्शन से भरा हुआ है, जिसमें फैंस खुलेआम नफरत करने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “तान्या मित्तल के फैंस, अपनी हाजिरी लगाओ!” दूसरे ने कमेंट किया, “अब नफरत करने वाले सोच रहे होंगे कि छिपने का समय आ गया है।” तीसरे यूजर ने वीडियो को “नफरत करने वालों के चेहरों पर सीधा तमाचा” कहा।

तान्या मित्तल ने बिग बॉस 19 के सेलेब्स से दूरी बना ली

यह ध्यान देने वाली बात है कि तान्या मित्तल ने शो के बाद अपने बिग बॉस 19 के साथी कंटेस्टेंट्स से दूरी बनाए रखी है। हालांकि घर के अंदर नीलम गिरी के साथ उनकी दोस्ती साफ दिख रही थी, लेकिन बाद में तान्या ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि नीलम ने उनके खिलाफ बात की थी, जिसकी वजह से यह सब हुआ।

शो से बाहर निकलने के बाद, तान्या सिर्फ ऑफिशियल सक्सेस पार्टी में दिखीं और दूसरी पार्टियों से दूर रहना पसंद किया। एक बार फिर, तान्या मित्तल ने यह साफ़ कर दिया है कि वह बातों से ज़्यादा कामों पर विश्वास करती हैं, और इस बार, विज़ुअल्स ने ही सब कुछ कह दिया।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग