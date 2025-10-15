Tanya Mittal: ‘बिग बॉस 19’ की तान्या मित्तल पर FIR! झूठी रईसी के आरोप में फंसीं कंटेस्टेंट, अब शो से बाहर हो सकती हैं?

Tanya Mittal: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है – न सिर्फ़ ज़ोरदार झगड़ों और ड्रामे के लिए, बल्कि इसकी विवादास्पद कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की वजह से भी। अपने बेबाक बयानों और बेबाक रवैये के लिए जानी जाने वाली तान्या एक बार फिर गंभीर मुसीबत में फंस गई हैं।

इस बार, मामला घर के अंदर किसी बहस का नहीं है – बल्कि एक कानूनी मामला है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फैज़ान अंसारी ने तान्या मित्तल के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसमें उन पर अपनी लग्ज़री लाइफस्टाइल के बारे में झूठे और बढ़ा-चढ़ाकर दावे करने का आरोप लगाया गया है, जिससे उनके अनुसार, ग्वालियर शहर की बदनामी हुई है।

तान्या पर गंभीर आरोप

रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रभावशाली व्यक्ति फैजान अंसारी ने ग्वालियर के संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि तान्या की लगातार खुद को “अमीर लड़की” बताने वाली छवि और उनके झूठे दावे शहर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टेलीविजन और सोशल मीडिया पर तान्या के सार्वजनिक बयान समाज में नकारात्मक संदेश दे रहे हैं और अधिकारियों से उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

तान्या मित्तल के ‘अति-विलासिता’ वाले दावों ने विवाद खड़ा कर दिया

जब से तान्या ने बिग बॉस 19 में प्रवेश किया है, वह अपनी तथाकथित भव्य जीवनशैली के बारे में कुछ चौंकाने वाले बयान दे रही हैं। जहाँ कई लोगों ने उन्हें ध्यान आकर्षित करने वाली हरकतें बताया, वहीं कुछ दावे वायरल हो गए – और अब, ऐसा लगता है कि वे बुरी तरह से उलटे पड़ गए हैं।

ये रहे वो चार बड़े दावे जिनसे खड़ा हुआ विवाद

सात सितारा होटल से भी ज़्यादा आलीशान घर: तान्या ने दावा किया कि उनका घर किसी भी पाँच सितारा या सात सितारा होटल से ज़्यादा खूबसूरत और महँगा है, यहाँ तक कि उन्होंने इसे “धरती पर स्वर्ग” भी कहा।

150 बॉडीगार्ड्स और कई नौकर: उन्होंने दावा किया कि उनके घर में कई नौकर हैं और 150 बॉडीगार्ड्सचौबीसों घंटे उनकी सुरक्षा करते हैं – यह दावा तुरंत सोशल मीडिया पर मीम बन गया।

एक शानदार जीवनशैली: तान्या ने एक बार कहा था कि वह आगरा सिर्फ़ कॉफ़ी पीने और दिल्ली आलीशान होटलों में दाल खाने जाती हैं – इस टिप्पणी ने दर्शकों को हैरान और हैरान कर दिया।

लंदन से बिस्कुट, दुबई से बकलावा: शायद उनका सबसे वायरल दावा – तान्या ने गर्व से कहा कि वह दुबई सिर्फ़ बकलावा खाने जाती हैं और जो बिस्कुट वह खाती हैं वे लंदन से आयातित होते हैं।

प्रतिक्रिया और कानूनी परेशानी

तान्या के बेतुके बयानों ने उन्हें इंटरनेट पर तेज़ी से चर्चा का विषय बना दिया – लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया, और अब उन्हीं दावों के चलते पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है।

एफआईआर दर्ज होने के साथ, तान्या का बिग बॉस 19 के घर में रहना ख़तरे में पड़ सकता है। अगर विवाद गहराता है, तो शो से बाहर निकलने के बाद उन्हें निष्कासन या कानूनी समन का सामना भी करना पड़ सकता है।