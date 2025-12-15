पहला एड शेयर करते ही चर्चा में आईं Tanya Mittal, तारीफों के साथ ट्रोलिंग भी हुई शुरू

Tanya Mittal: बिग बॉस 19 की पूर्व कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने भले ही रियलिटी शो न जीता हो, लेकिन सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए इस शो में आने के बाद से उनकी पॉपुलैरिटी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। तान्या टॉप 5 फाइनलिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहीं,

और शो खत्म होने के बाद भी, वह इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी से सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में, तान्या ने बिग बॉस 19 के बाद अपना पहला विज्ञापन वीडियो शेयर करके एक बार फिर सबका ध्यान खींचा। जहां कई फैंस ने उनके प्रयासों की सराहना की, वहीं वीडियो ने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग को भी जन्म दिया।

तान्या मित्तल का ऐड वीडियो वायरल हुआ

बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल का सफर उनके करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शो के दौरान, पॉपुलर प्रोड्यूसर एकता कपूर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट भी ऑफर किया था, जो भविष्य में साथ काम करने का संकेत था – हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है।

हालांकि, तान्या को अब शो के बाद अपना पहला ऐड कोलैबोरेशन मिल गया है। उन्होंने एक सैलून ऐप के लिए एक विज्ञापन शूट किया और वीडियो ऑनलाइन शेयर किया। यह बिग बॉस में आने के बाद उनका पहला ब्रांड एंडोर्समेंट है, और क्लिप पर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।

मिली-जुली प्रतिक्रियाएं: तारीफ और ट्रोलिंग

कई फैंस ने ऐड में तान्या मित्तल के परफॉर्मेंस की तुरंत तारीफ की। एक यूज़र ने कमेंट किया, “अच्छी एक्टिंग स्किल्स, ऐसा नहीं लगता कि यह आपका पहला ऐड है।” दूसरे ने लिखा, “आप टीवी सीरियल कब करेंगी?” दूसरों ने “अच्छा काम” और “बहुत पसंद आया” जैसे कमेंट्स किए।

हालांकि, हर कोई प्रभावित नहीं हुआ। कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने तान्या को ट्रोल किया और उन पर विज्ञापन में ओवरएक्टिंग करने का आरोप लगाया। कुछ आलोचकों ने पिछले विवादों को भी उठाया, यह दावा करते हुए कि तान्या ने बिग बॉस 19 के दौरान ध्यान खींचने के लिए अपनी दौलत को बढ़ा-चढ़ाकर बताया था।

ट्रोलर्स के अनुसार, उनकी “नकली अमीर इमेज” सुर्खियों में बने रहने की एक रणनीति थी। आलोचना के बावजूद, तान्या मित्तल एक्टिव और प्रासंगिक बनी हुई हैं, यह साबित करते हुए कि उनके बिग बॉस के सफर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नए दरवाज़े खोल दिए हैं।