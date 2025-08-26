Tanya Mittal: 12वीं पास तान्या मित्तल की गजब कहानी, छोटे से बिज़नेस से बनीं करोड़पति

By
Mohit Saini
-
0
64
Tanya Mittal, (आज समाज), नई दिल्ली: तान्या मित्तल, जो पहली बार महाकुंभ के दौरान वायरल हुईं, आज भारत की सबसे लोकप्रिय मॉडलों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में से एक हैं। मात्र 25 साल की उम्र में, वह न केवल सबसे कम उम्र की करोड़पति इन्फ्लुएंसर हैं,

बल्कि एक सफल उद्यमी भी हैं। इससे भी ज़्यादा प्रेरणादायक बात यह है कि तान्या ने अपने करियर की शुरुआत सिर्फ़ ₹500 से की थी  और आज, वह करोड़ों के कारोबार की मालकिन हैं। फ़िलहाल वह अब बिग बॉस 19 का हिस्सा बनी हुई है।

तान्या मित्तल कौन हैं?

27 सितंबर 1998 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में जन्मी तान्या ने केवल 12वीं कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा लेने के बजाय, उन्होंने अंग्रेजी सीखने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि आज की दुनिया में सफलता के लिए इस भाषा में महारत हासिल करना ज़रूरी है।

कॉलेज में जन्मा व्यवसाय

अपने कॉलेज के दिनों में, तान्या दिल्ली के सदर बाज़ार से सामान खरीदती थीं, उनकी तस्वीरें खींचती थीं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए उन्हें बेचती थीं। यह अंततः उनके पहले आधिकारिक उद्यम में बदल गया – “हैंडमेड लव” नामक एक हस्तनिर्मित उपहार व्यवसाय, जहाँ उन्होंने फोटो फ्रेम, उपहार कार्ड, कीचेन और बहुत कुछ बनाया।

फैशन उद्योग में एक ताज

2017 में, तान्या ने आधिकारिक तौर पर अपना व्यवसाय शुरू किया। ठीक एक साल बाद, उन्होंने फैशन की दुनिया में कदम रखा और लेबनान में मिस टूरिज्म एशिया 2018 का प्रतिष्ठित खिताब जीता। 31 देशों की मॉडलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए, उन्होंने 12 दिनों में 16 राउंड पार करके यह ताज अपने नाम किया।

यूट्यूब के माध्यम से अंग्रेजी सीखना

तान्या ने बताया कि शुरुआत में उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए यूट्यूब ट्यूटोरियल के माध्यम से इसे सीखा। बाद में, उन्होंने यात्रा और भक्ति वीडियो बनाना भी शुरू किया जिससे उनकी ऑनलाइन पहुँच बढ़ी।

200 लड़कियों का समर्थन

अपने व्यवसाय और प्रसिद्धि के अलावा, तान्या परोपकार के कार्यों में भी गहराई से शामिल हैं। उन्होंने 200 से ज़्यादा लड़कियों को गोद लिया है और उनकी शिक्षा की पूरी ज़िम्मेदारी ली है। अपनी फ़ैक्टरी और उद्यमों के माध्यम से, वह कई लोगों को रोज़गार भी प्रदान करती हैं।

एक सोशल मीडिया स्टार

आज, तान्या के इंस्टाग्राम पर 30 लाख से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स और 68,000 से ज़्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं। पॉडकास्ट से लेकर धार्मिक यात्रा व्लॉग तक, उनकी सामग्री व्यापक दर्शकों तक पहुँचती है।

विवाद और बेबाक राय

तान्या पहली बार महाकुंभ भगदड़ के दौरान सुर्खियों में आईं, जब अराजकता का वर्णन करते हुए उनका भावुक वीडियो वायरल हुआ। बाद में, पहलगाम आतंकवादी हमले के दौरान, उनके बयान – “आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता” – ने ऑनलाइन गरमागरम बहस छेड़ दी।