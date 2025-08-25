Tannishtha Chatterjee Cancer: स्टेज 4 कैंसर से जंग लड़ रहीं तनिष्ठा चटर्जी, 9 साल की बेटी की चिंता ने तोड़ा दिल

Tannishtha Chatterjee Cancer, (आज समाज), नई दिल्ली: कैंसर का ज़िक्र ही किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी है। लेकिन उस व्यक्ति के दर्द और उथल-पुथल की कल्पना कीजिए जिसे असल में इससे जूझना पड़ता है। दुख की बात है कि बॉलीवुड अभिनेत्री तनिष्ठा चटर्जी आज इसी हकीकत का सामना कर रही हैं।
एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए, तनिष्ठा ने बताया कि उन्हें स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर है। अपने इलाज के लिए, उन्होंने अपना सिर भी मुंडवा लिया है, और अपनी पोस्ट में, उन्होंने इस मुश्किल सफ़र में अपने परिवार और दोस्तों के लगातार साथ देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

यह सिर्फ़ दर्द नहीं…

तनिष्ठा ने बताया कि पिछले आठ महीने उनके जीवन के सबसे कठिन रहे हैं। उन्होंने अपने पिता को कैंसर से खो दिया, और कुछ ही समय बाद, उन्हें भी कैंसर का पता चला। आठ महीने पहले, मुझे पता चला कि मैं स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर से पीड़ित हूँ। मेरी पोस्ट दर्द के बारे में नहीं है—यह साहस और प्यार के बारे में है। मेरे कंधों पर 70 साल की माँ और 9 साल की बेटी की ज़िम्मेदारी है, और यह मुझे चिंतित करता है। लेकिन मेरे परिवार और दोस्तों के अटूट समर्थन ने मुझे इस लड़ाई से लड़ने की ताकत दी है।
उन्होंने आगे कहा कि उनके प्रियजनों की करुणा, उपस्थिति और दयालुता ने उन्हें जीवित रखा है और सबसे कठिन समय में भी मुस्कान लाने में कामयाब रही हैं। तनिष्ठा ने साथी अभिनेत्रियों दीया मिर्ज़ा और विद्या बालन को उनके प्रोत्साहन और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।

तनिष्ठा चटर्जी का सिनेमाई सफ़र

समानांतर और आर्ट-हाउस सिनेमा में एक प्रतिष्ठित नाम, तनिष्ठा चटर्जी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में एक मजबूत उपस्थिति रही हैं। उनकी कुछ सबसे प्रशंसित कृतियों में शामिल हैं:
स्वराज
ब्रिक लेन
व्हाइट एलिफेंट
बॉम्बे समर
रोड मूवी
जलपरी
मॉनसून शूटआउट
बियॉन्ड द क्लाउड्स
द स्टोरीटेलर

इंडस्ट्री में बनाई एक अनूठी जगह

अपने दमदार अभिनय और सार्थक सिनेमा के लिए जानी जाने वाली तनिष्ठा ने इंडस्ट्री में अपनी एक अनूठी जगह बनाई है। आज, जब वह इस जानलेवा बीमारी से जूझ रही हैं, उनकी कहानी सिर्फ़ दुख की नहीं है—यह लचीलेपन, प्रेम और अटूट मानवीय भावना की कहानी है।

