Tanks should be built on panchayat land : जल संग्रह के लिए पंचायती भूमि पर बनाए जाए टैंक : अभिषेक मीणा

अधिकारी तत्परता से करें जन शिकायतों का निवारण

डीसी अभिषेक मीणा ने की समाधान शिविर में आई शिकायतों की समीक्षा

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा है कि किसी विभाग में दो माह से अधिक समय तक कोई शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए। अधिकारी यह स्वयं निगरानी रखें कि उनके पास समाधान शिविर या अन्य किसी माध्यम से आई शिकायत को आए कितना समय हो गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय से जन शिकायतों पर की गई या नहीं की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट ली जाती है

डीसी अभिषेक मीणा शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर में आई शिकायतों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जन शिकायतों पर की गई या नहीं की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट ली जाती है। कोई शिकायत अधिक समय तक लंबित रही तो उस मामले में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। इसलिए जन शिकायतों का निवारण करने में अधिकारी तत्परता दिखाएं। समीक्षा बैठक में डीसी ने पंचायत विभाग, बिजली वितरण निगम, क्रिड, नगरपरिषद कार्यालय, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग आदि से मुतल्लिक शिकायतों की प्रगति रिपार्ट ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी यथास्थिति है, उससे प्रशासन को अवगत अवश्य करवाया जाए। बैठक से पहले आयुक्त एवं सचिव शेखर विद्यार्थी ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्त के साथ समाधान प्रकोष्ठï में आई शिकायतों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

इन दिनों बारिश का मौसम है,यह जलसंग्रह के लिए एक अच्छा अवसर है, जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए

बैठक में डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि शहर और गांवों में सफाई व्यवस्था दुरूस्त रहनी चाहिए। इस कार्य में सामाजिक व व्यापारिक संगठनों का भी सहयोग लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन दिनों बारिश का मौसम है। यह जलसंग्रह के लिए एक अच्छा अवसर है, जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सारवान को निर्देश दिए कि किसी गांव की पंचायती भूमि में एक बड़ा टैंक बनवाया जाए, जहां बरसात का पानी स्टोर किया जा सके। इस कार्य में काडा या सिंचाई विभाग की मदद ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को भी अपने खेतों में जल संग्रह के लिए छोटे तालाब बनाने चाहिए। यह पानी साल भर उनके काम आ सकता है।

बैठक में नगराधीश जितेंद्र कुमार ने बताया कि रेवाड़ी जिला में अभी तक 4 हजार 111 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से तीन हजार 531 का समाधान कर दिया गया है। इनमें से 197 शिकायतें लंबित हैं, जिन पर कार्रवाई जारी है। बैठक में एडीसी राहुल मोदी, एसडीएम सुरेश कुमार, जिला राजस्व अधिकारी प्रदीप देशवाल, बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता कुलदीप मेहरा, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता सतेंद्र श्योराण, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता अशोक यादव, क्रिड प्रभारी नीरज गौतम, जिला कल्याण अधिकारी रेणु बाला आदि मौजूद रहे।

