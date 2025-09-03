TAN Card : क्या है टैन कार्ड और कहाँ पड़ती है इसकी जरुरत ? आइये जाने

TAN Card(आज समाज) : यह 10 अंकों का नंबर आज हमारी वित्तीय पहचान का सबसे बड़ा प्रमाण है। बैंक खाता खोलने से लेकर आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने, संपत्ति खरीदने और बड़े लेन-देन करने तक, हर जगह पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपने कभी टैन कार्ड (कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या) के बारे में सुना है?

ज़्यादातर आम लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर आप कोई व्यवसाय चलाते हैं, किसी कंपनी के मालिक हैं, या किसी भी रूप में भुगतान करते समय कर कटौती करते हैं, तो यह टैन नंबर आपके लिए पैन कार्ड जितना ही महत्वपूर्ण है, अगर उससे भी ज़्यादा नहीं। आइए आज समझते हैं कि यह टैन वास्तव में क्या है और यह किसके लिए है।

कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या

टैन का अर्थ है कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या। यह भी आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है। इसका उद्देश्य स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) या स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के लिए ज़िम्मेदार सभी व्यक्तियों या संस्थाओं की पहचान करना है।

सरल शब्दों में, यदि आप किसी को भुगतान कर रहे हैं और कानून के तहत उस भुगतान पर कर काटने और उसे सरकार के पास जमा करने की ज़िम्मेदारी आपकी है, तो आपके पास TAN नंबर होना अनिवार्य है।

पैन और TAN में मुख्य अंतर क्या है?

पैन कार्ड और TAN कार्ड, दोनों ही आयकर विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। दोनों में दस अंकों की संख्या होती है। हालाँकि, इनका उपयोग अलग-अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। करदाताओं को पैन कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य है क्योंकि उन्हें कर दाखिल करते समय यह दस अंकों की संख्या दर्ज करनी होती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार आपके द्वारा किए गए बड़े लेनदेन की निगरानी के लिए पैन का उपयोग करती है। दूसरी ओर, करदाताओं को TAN नंबर की आवश्यकता होती है। TDS से संबंधित सभी दस्तावेजों के लिए TAN नंबर आवश्यक है।

TAN कार्ड भी बनवाया जा सकता है ऑनलाइन और ऑफलाइन

TAN के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। पैन कार्ड की तरह, TAN कार्ड भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बनवाया जा सकता है। आपको फॉर्म 49B भरना होगा और एक मामूली शुल्क भी देना होगा। आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, चेक या नेट बैंकिंग के ज़रिए भुगतान कर सकते हैं।

ऑनलाइन टैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, आप NSDL (नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड) की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर टैन कार्ड आपके घर पहुँच जाएगा।