Tamil Nadu Polls: पारिवारिक भाई-भतीजावाद तमिलनाडु की जनता का कभी भला नहीं करेगा : अमित शाह

हम तमिलनाडु और भारत की महिलाओं के साथ न्याय करेंगे

Tamil Nadu Polls, (आज समाज), चेन्नई: पश्चिम बंगाल के साथ ही तमिलनाडु में भी इन दिनों चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में 23 अप्रैल को मतदान होना है और इससे पहले भाजपा-कांग्रेस सहित सभी दल पूरी ताकत झोंके हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज फिर राज्य के दौरे पर हैं और उन्होंने मोदाकुरिची विधानसभा क्षेत्र में कीर्तिका शिवकुमार के समर्थन में रोड शो किया और राज्य में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार पर जमकर निशाना साधा। महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस व डीएमके को आड़े हाथ लिया।

हमारी सरकार डीएमके के भ्रष्टाचार को खत्म करेगी

अमित शाह ने डीएमके गवर्नमेंट पर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया और तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की संभावनाओं पर भी भरोसा जताया। अमित शाह ने कहा, हमारी सरकार डीएमके के भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से कहा, मेरी आप सभी से अपील है कि एनडीए की भाजपा उम्मीदवार, कीर्तिका शिवकुमार को भारी बहुमत से जीत दिलाएं। डीएमके नेतृत्व को निशाने पर लेते हुए गृह मंत्री उन पर वंशवादी राजनीति करने का आरोप लगाया।

महिला आरक्षण मुद्दे पर डीएमके-कांग्रेस ने अड़ंगा लगाया

अमित शाह ने कहा, एमके स्टालिन अपने बेटे (उदयनिधि स्टालिन) को तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। पहले एम करुणानिधि, फिर स्टालिन और अब उनका बेटा। यह पारिवारिक भाई-भतीजावाद तमिलनाडु की जनता का कभी भला नहीं करेगा। गृह मंत्री ने कहा, महिला आरक्षण मुद्दे पर डीएमके और कांग्रेस ने अड़ंगा डालने का काम किया। इन दोनों दलों ने महिलाओं को संसद में आने से रोका, और उन्होंने तमिलनाडु की सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, हम नरेंद्र मोदी की ओर से यह भरोसा दिलाते हैं कि हम तमिलनाडु और भारत की महिलाओं के साथ हम न्याय करेंगे और कांग्रेस तथा डीएमके की योजनाओं को विफल करेंगे।

एनडीए राज्य में सत्ता में आएगा

अमित शाह ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि एनडीए, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के साथ मिलकर, एडप्पादी के पलानीस्वामी के नेतृत्व में राज्य में सत्ता में आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह गठबंधन शासन-प्रशासन में सुधार लाएगा। उन्होंने कहा, हम तमिलनाडु में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार करेंगे। हम पीएम मोदी के नेतृत्व में तमिलनाडु के खोए हुए गौरव को वापस लाने का संकल्प लेते हैं।

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