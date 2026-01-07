Tamil Nadu Politics: पीएमके एनडीए में शामिल, एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी ने की घोषणा

PMK Joined NDA, (आज समाज), चेन्नई: तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल हो गया है। आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी ने चेन्नई में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आज यह घोषणा की।

पलानीस्वामी के साथ मौजूद थे पीएमके प्रमुख अंबुमणि

पलानीस्वामी ने जोर देकर कहा कि वे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और अपने गुट में और पार्टियों को शामिल करने की संभावना व्यक्त की। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पीएमके प्रमुख अंबुमणि रामदास भी पलानीस्वामी के साथ मौजूद थे। पलानीस्वामी ने कहा, पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास भी एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं और उम्मीद है कि और भी पार्टियां गठबंधन में शामिल होंगी।

हमारा गठबंधन जीत का गठबंधन : पलानीस्वामी

एआईएडीएमके महासचिव ने कहा, हमारा गठबंधन जीत का गठबंधन है। पलानीस्वामी की टिप्पणियों को दोहराते हुए, पीएम प्रमुख अंबुमणि रामदास ने कहा, पीएमके ने एनडीए के साथ गठबंधन बनाने के लिए एआईएडीएमके के साथ हाथ मिलाया है। इससे अंबुमणि रामदास ने चेन्नई में अपने आवास पर पलानीस्वामी से मुलाकात की।

एनडीए का लक्ष्य 2021 के बाद सत्ता में वापस आना

एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए का लक्ष्य 2021 के बाद सत्ता में वापस आना है, इसके बावजूद कि 2024 के लोकसभा चुनावों में उसका प्रदर्शन कमजोर रहा था। एआईएडीएमके ने 2023 में संबंध तोड़ने के बाद भजापा के साथ भी अपना गठबंधन फिर से शुरू कर दिया है। इस बीच, सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के सामने सत्ता बनाए रखने की चुनौती है, लेकिन 2024 के संसदीय चुनावों में अपने मजबूत प्रदर्शन के बाद वह आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी है।

एआईएडीएमके की योजनाओं का श्रेय लेने का आरोप

एडप्पादी पलानीस्वामी ने मंगलवार को दावा किया था कि एनडीए 2026 के चुनावों में बड़ी जीत हासिल करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके शासन के तहत यौन उत्पीड़न हो रहे हैं। सोमवार को कल्लाकुरिची में एआईएडीएमके के महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पलानीस्वामी ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर एआईएडीएमके द्वारा मूल रूप से प्रस्तावित योजनाओं का श्रेय लेने का आरोप लगाया।

कल्लाकुरिची जिले में स्टालिन ने झूठ बोला

एआईएडीएमके गठबंधन 2026 के चुनावों में बड़ी जीत हासिल करेगा। स्टालिन, जो कुछ दिन पहले कल्लाकुरिची जिले में गए थे, झूठ बोलकर चले गए हैं। अब वे एआईएडीएमके द्वारा लाई गई योजनाओं को अपना बताकर सामने ला रहे हैं। बता दें कि तमिलनाडु में इस साल के पहले छह महीनों में चुनाव होने वाले हैं।

