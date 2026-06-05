Tamil Nadu Politics: अन्नामलाई ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान, 2031 में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

Tamil Nadu Politics, चेन्नई: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने शुक्रवार को नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। साथ ही अन्नामलाई ने कहा कि उनकी पार्टी तमिलनाडु में 2031 में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी।

नई राजनीतिक सफर की शुरुआत

अन्नामलाई ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो मैसेज में कहा कि वह एक नए राजनीतिक आंदोलन, नए रास्ते व एक नई राजनीतिक सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं और यही आने वाले समय में एक नई पार्टी का रूप लेगा। पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी तमिलनाडु में 2031 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी।

अब बड़े हो गए हैं राजनीतिक लक्ष्य

अन्नामलाई ने कहा, उनके राजनीतिक लक्ष्य पहले से अब बड़े हो गए हैं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी में रहते हुए उन्होंने कभी तमिलनाडु की संस्कृति, पहचान व प्रदेश के जल अधिकारों जैसे मसलों पर समझौता नहीं किया।

दिसंबर-2025 में फैसले से पार्टी नेतृत्व को अवगत करवाया

अन्नामलाई ने भाजपा को अलविदा कहने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा, पूरे सम्मान व गरिमा के साथ उन्होंने यह फैसला किया है ताकि तमिलनाडु में एक नई तरह की सियासत का आगाज हो सके। पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने पिछले 4 दिसंबर को ही अपने इस्तीफे की इच्छा से पार्टी नेतृत्व को अवगत करा दिया था, पर पार्टी की ओर से उनसे चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करने को कहा गया था।

अन्नामलाई ने 2 जून को भाजपा से दिया था इस्तीफा

अन्नामलाई ने 2 जून को भाजपा से इस्तीफा दिया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था कि वह तमिलनाडु में सांस्कृतिक मूल्यों और विकासोन्मुख पर आधारित राजनीति के अपने दृष्टिकोण को लेकर पार्टी आलाकमान पर और बोझ नहीं डालना चाहते। उन्होंने यह भी लिखा था कि गत 18 महीनों से बीजेपी आलाकमान के साथ उनके मतभेद चल रहे हैं और अब उनके विचार एक जैसे नहीं रहे।

ये भी पढ़ें : Rajasthan Breaking: राजस्थान में इबोला वायरस का पहला संदिग्ध केस सामने आया