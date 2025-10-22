Tamil Nadu Murder Case: पति ने पत्नी की हत्या कर ड्रम में छिपाई लाश, फिर जमीन में गाड़ दिया, जानें कैसे हुआ खुलासा

Tamil Nadu Murder Case: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में एक खौफनाक हत्या के मामले ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी प्रिया की बेरहमी से हत्या कर दी, उसके शव को प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया और अपराध छिपाने के लिए उसे ज़मीन में गाड़ दिया। यह वीभत्स कृत्य तब प्रकाश में आया जब प्रिया के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बच्चों ने बताया कि उनकी माँ लगभग दो महीने से लापता थी।

तिरुवल्लूर को झकझोर देने वाली हत्या

पुलिस के अनुसार, आरोपी पति सिलंबरासन ने पूछताछ के दौरान हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि यह घटना 14 अगस्त को दंपत्ति के बीच हुई तीखी बहस के बाद हुई थी। पुलिस अधीक्षक विवेकानंद शुक्ला ने पुष्टि की है कि पुलिस ने प्रिया का शव बरामद कर लिया है।

पीड़िता 26 साल की थी। उसके पिता श्रीनिवासन द्वारा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद, जाँच पुलिस को सीधे सिलंबरासन तक ले गई – जिसने आखिरकार चौंकाने वाला सच उजागर कर दिया।

शव को 3 किलोमीटर दूर दफनाया गया

सिलंबरासन ने पुलिस को बताया कि उसके और प्रिया के बीच अक्सर होने वाले झगड़ों से उनकी शादी में तनाव आ रहा था। हत्या वाले दिन, उनका झगड़ा हिंसक हो गया और गुस्से में उसने प्रिया की हत्या कर दी। अपने अपराध को छिपाने के लिए, उसने शव को एक ड्रम में रखा, उसे 3 किलोमीटर दूर ले गया, एक गड्ढा खोदा और उसे ज़मीन में गाड़ दिया।

हत्या से कुछ दिन पहले, प्रिया अपने माता-पिता से मिलने गई थी और उन्हें अपने पति के साथ लगातार होने वाले झगड़ों के बारे में बताया था। उसने अलग होने की बात भी कही थी, लेकिन उसके परिवार ने उसे रिश्ते को एक और मौका देने के लिए मना लिया – इस बात से अनजान कि उसके आगे क्या होने वाला है।

बच्चों ने सच उगल दिया

प्रिया और सिलंबरासन के दो छोटे बेटे थे, जिन्होंने मासूमियत से अपने दादा को बताया कि उनकी माँ दो महीने से लापता हैं। हैरान श्रीनिवासन ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिससे जाँच शुरू हुई और पूरे अपराध का पर्दाफाश हुआ।

कानूनी कार्रवाई जारी है

सिलम्बरासन को गिरफ्तार कर लिया गया है और 15 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अधिकारियों ने प्रिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच जारी है।