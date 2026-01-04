Amit Shah: तमिलनाडु में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार: अमित शाह

कहा- अप्रैल 2026 में बनेंगी एनडीए की सरकार

Amit Shah, (आज समाज), चेन्नई: अगर पूरे भारत में कहीं सबसे भ्रष्ट सरकार है, तो दुर्भाग्य से वह तमिलनाडु में है। यह कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को तमिलनाडु के पुडुक्कोट्टई में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन की यात्रा के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि मुझे साफ दिख रहा है कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में ठऊअ की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने इससे पहले रैली में आए लोगों से कहा कि मैं माफी चाहता हूं कि तमिल में नहीं बोल पा रहा। शह ने आगे कहा- मैं तमिलनाडु की पवित्र भूमि को प्रणाम करके अपना भाषण शुरू करता हूं।

डीएमके सरकार हर मोर्चे पर फेल

शाह ने कहा, आने वाले चुनावों में, भाजपा एआईएडीएमके और हमारी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस और डीएमके को आखिरी टक्कर देने के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाने जा रही है। डीएमके सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। 2024 और 2025 भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत के साल थे। 2026 में, तमिलनाडु और बंगाल में एनडीए सरकार को भारी बहुमत से बनाना है।

एनडीए तमिल भाषा के खिलाफ यह स्टालिन की पार्टी का प्रोपेगेंडा

स्टालिन की पार्टी ने यह प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि एनडीए तमिल भाषा के खिलाफ है। आज मैं तमिलनाडु के लोगों को बताना चाहता हूं कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने उम्मीदवारों को तमिल भाषा में आईएएस और आईपीएस परीक्षा देने की इजाजत देने की प्रक्रिया शुरू की।

परिवारवाद को खत्म करने का समय आ गया है

तमिलनाडु में परिवारवाद को खत्म करने का समय आ गया है। पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन, और अब उदयनिधि, मुख्यमंत्री बनने का यह सपना सच नहीं होगा। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। तमिलनाडु सरकार का एकमात्र मकसद मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना है।

दूसरे राज्यों का खतरनाक बायोमेडिकल कचरा तमिलनाडु की पवित्र नदियों में फेंका जा रहा

तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु को कचरागाह बना दिया है। दूसरे राज्यों का खतरनाक बायोमेडिकल कचरा तमिलनाडु की पवित्र नदियों में फेंका जा रहा है। तमिलनाडु में उन्होंने हिंदुओं और उनके धर्म के खिलाफ अपमान की एक सीरीज शुरू कर दी है। तमिलनाडु में अयोध्या राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान अघोषित कर्फ्यू लगाया गया था। उनके सीनियर नेता ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की। हिंदू जुलूसों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं।

