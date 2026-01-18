Tamannaah Bhatia Song Crossed 1 Billion Views: यूट्यूब पर छाया तमन्ना भाटिया का जादू, ‘आज की रात’ को मिले 1000 मिलियन व्यूज

Tamannaah Bhatia Song Crossed 1 Billion Views: साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक, तमन्ना भाटिया ने अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और शानदार डांस परफॉर्मेंस से दर्शकों को लगातार इम्प्रेस किया है। अपने आइटम नंबर्स से स्क्रीन पर आग लगाने के लिए जानी जाने वाली इस एक्ट्रेस ने अब YouTube पर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है।

ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री 2 का तमन्ना का गाना “आज की रात” ने YouTube पर ऑफिशियली 1 बिलियन (1000 मिलियन) व्यूज़ पार कर लिए हैं, जिससे यह हाल के समय के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले बॉलीवुड गानों में से एक बन गया है।

तमन्ना ने प्यार के लिए फैंस को धन्यवाद दिया

View this post on Instagram A post shared by Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks)

2024 में रिलीज़ हुई स्त्री 2 बॉक्स-ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई, जिसने भारत में ₹600 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। फिल्म की ज़बरदस्त कहानी और शानदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ, इसके गानों को भी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला—खासकर “आज की रात” गाने को, जिसमें तमन्ना एक स्पेशल डांस नंबर में नज़र आईं।

इस उपलब्धि से खुश होकर, तमन्ना ने अपनी खुशी फैंस के साथ शेयर करने के लिए अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें गाने की 1 व्यू से लेकर 1 बिलियन व्यूज़ तक की जर्नी दिखाई गई, और अपार प्यार और सपोर्ट के लिए आभार व्यक्त किया।

अपने कैप्शन में, एक्ट्रेस ने गाने को इतनी बड़ी हिट बनाने के लिए फैंस को दिल से धन्यवाद दिया। इसके तुरंत बाद, उनके पोस्ट पर फैंस और इंडस्ट्री के साथियों के बधाई संदेशों और रिएक्शन की बाढ़ आ गई।

‘स्त्री 2’ टीम ने इस मुकाम का जश्न मनाया

तमन्ना और पूरी स्त्री 2 टीम गाने की ज़बरदस्त सफलता का जश्न मना रही है। अमर कौशिक द्वारा निर्देशित इस फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपारशक्ति खुराना सहित कई कलाकार थे।

फिल्म ने न सिर्फ भारत में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर भी अपनी मज़बूत छाप छोड़ी। स्त्री 2, 2018 की हिट फिल्म स्त्री का सीक्वल थी, और ओरिजिनल फिल्म की बड़ी सफलता के बाद फैंस इसकी रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे।

“आज की रात” के बिलियन-व्यूज़ का आंकड़ा पार करने के साथ, तमन्ना भाटिया ने एक बार फिर अपनी बेजोड़ लोकप्रियता और स्टार पावर को साबित कर दिया है।

