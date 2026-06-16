Tamannaah Bhatia Item Songs: महज 11 घंटे में शूट हुआ तमन्ना का ये बोल्ड डांस नंबर, वजह बने थे शाहरुख खान

Tamannaah Bhatia Item Songs: जब बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और वर्सेटाइल परफॉर्मर्स की बात आती है, तो तमन्ना भाटिया बेशक टॉप नामों में से एक हैं। अपनी एक्टिंग स्किल्स से ऑडियंस को इम्प्रेस करने के अलावा, एक्ट्रेस ने अक्सर अपने ज़बरदस्त डांस नंबर्स के लिए सुर्खियां बटोरी हैं।

इंटरेस्टिंग बात यह है कि तमन्ना के सबसे चर्चित आइटम सॉन्ग्स में से एक, जिसने उनकी शानदार परफॉर्मेंस से स्क्रीन पर धूम मचा दी थी, कथित तौर पर सिर्फ़ 11 घंटे में पूरा हो गया था। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि वह शाहरुख खान की पर्सनल रिक्वेस्ट के बाद यह गाना करने के लिए राज़ी हुईं।

वह गाना जो तुरंत सेंसेशन बन गया

चाहे वह स्त्री 2 का ‘आज की रात’ हो या वेब सीरीज़ द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड का ‘गफूर’, तमन्ना की परफॉर्मेंस को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से ही बहुत तारीफ़ मिली।

हाल ही में कोरियोग्राफर-डायरेक्टर फराह खान के शो में बात करते हुए, तमन्ना ने ‘गफूर’ गाने के बनने के पीछे की कहानी के बारे में खुलकर बात की और बताया कि कैसे शाहरुख खान ने इस गाने को करने के उनके फैसले में अहम भूमिका निभाई।

शाहरुख खान के कॉल ने सब कुछ बदल दिया

तमन्ना ने याद किया कि वह पहले शाहरुख खान से एक ऐड में उनके साथ काम करते समय थोड़ी देर के लिए मिली थीं। एक्ट्रेस के मुताबिक, शाहरुख ने बाद में उन्हें पर्सनली कॉल किया और पूछा कि क्या वह गाने में परफॉर्म करने में इंटरेस्टेड हैं।

उस बातचीत के बारे में बताते हुए, तमन्ना ने बताया कि वह सुपरस्टार के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और तारीफ़ की वजह से तुरंत मान गईं।

उन्होंने कथित तौर पर कहा कि शाहरुख खान ने इंडियन सिनेमा में इतना योगदान दिया है कि अगर वह उनसे कहते तो वह न सिर्फ गाना, बल्कि “एक बैकफ्लिप” भी करतीं।

सिर्फ 11 घंटे में शूट किया गया

फराह खान ने प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में एक दिलचस्प बात भी बताई। पूरा गाना 11 घंटे के बहुत कम समय में शूट किया गया था। खबर है कि शूट सुबह 9:00 AM बजे शुरू हुआ और उसी दिन रात 8:00 PM तक खत्म हो गया।

टाइट शेड्यूल के बावजूद, तमन्ना ने तीन अलग-अलग सेट पर शूटिंग करते हुए और चार अलग-अलग कॉस्ट्यूम में बदलते हुए एक हाई-एनर्जी परफॉर्मेंस दी, जिसके लिए पूरी टीम ने तारीफ़ की।

तमन्ना के सबसे पॉपुलर डांस नंबर्स में से एक

‘गफूर’ तब से तमन्ना भाटिया की सबसे चर्चित परफॉर्मेंस में से एक बन गया है और इसे अक्सर हाल के हिंदी एंटरटेनमेंट में सबसे ग्लैमरस और यादगार डांस नंबर्स में गिना जाता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, कॉन्फिडेंस और आसान चार्म ने इस ट्रैक को तुरंत फैंस का फेवरेट बना दिया।

तमन्ना की आने वाली फिल्म

वर्क फ्रंट पर, तमन्ना भाटिया अगली बार सुपरनैचुरल थ्रिलर ‘व्वान’ में दिखाई देंगी, जिसमें वह सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​के साथ हैं। यह बहुप्रतीक्षित फिल्म 28 अगस्त, 2026 को थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, और फैंस एक्ट्रेस को एक और रोमांचक अवतार में देखने के लिए उत्सुक हैं।

बैक-टू-बैक यादगार परफॉर्मेंस और लगातार बढ़ते फैन बेस के साथ, तमन्ना भाटिया यह साबित करती रहती हैं कि वह इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और भरोसेमंद स्टार्स में से एक क्यों हैं।