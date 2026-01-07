Tamannaah Bhatia: बड़े पर्दे पर छाने की तैयारी में तमन्ना भाटिया

इन 4 फिल्मों से करेंगी कमाल
Tamannaah Bhatia, (आज समाज), मुंबई: मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को लंबे वक्त से फैंस बड़े पर्दे पर बतौर एक्ट्रेस देखने के लिए तरस रहे हैं। हालांकि ये कसर साल 2026 में पूरी हो जाएगी। वो भी एक या दो नहीं, बल्कि चार-चार बार। दरअसल एक्ट्रेस की इस साल एक के बाद एक चार फिल्में दस्तक देने जा रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि 2026 में तमन्ना की कौन सी फिल्म कब सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है? तमन्ना भाटिया ने अपनी एक्टिंग के साथ-साथ फैंस का दिल अपने शानदार डांस से भी जीता है।
एक्ट्रेस पिछले समय में अजय देवगन की फिल्म रेड 2, श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 और साउथ सिनेमा के मेगास्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर में अपने आइटम सॉन्ग्स से सुर्खियां बटोरने में कामयाब हुई हैं। फैंस ने उन्हें इन गानों में काफी पसंद किया है। लेकिन, फैंस ने इनके साथ-साथ एक्ट्रेस की एक्टिंग को मिस किया है। लेकिन, जल्द ही एक्ट्रेस ये कमी पूरी कर देंगी।
- ओह्ण रोमियो: तमन्ना भाटिया की फिल्म ओह्ण रोमियो वेलेंटाइन वीक में 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। इसमें उनके साथ तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर भी लीड रोल में नजर आएंगे। इस गैंगस्टर ड्रामा फिल्म का डायरेक्शन विशाल भारद्वाज ने किया है।
- विवान: फरवरी के बाद 15 मई 2026 को तमन्ना की फिल्म विवान रिलीज होगी। इसमें तमन्ना के साथ अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में दिखाई देंगे। ये एक थ्रिलर फिल्म है।
- रेंजर: साल 2026 के आखिरी में तमन्ना भाटिया की फिल्म रेंजर आएगी। ये पिक्चर 4 दिसंबर 2026 को रिलीज की जाएगी। इस एक्शन एडवेंचर फिल्म में तमन्ना के साथ बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार्स संजय दत्त और अजय देवगन नजर आने वाले हैं। इसके डायरेक्शन की बागडोर जगन शक्ति ने संभाली है और इसके प्रोड्यूसर हैं लव रंजन।
- वी शांताराम: 2026 में तमन्ना की एक और फिल्म आएगी, जिसका नाम है वी शांताराम। हालांकि अभी फिल्म की रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई है। इस बायोपिक में तमन्ना फिल्ममेकर वी शांताराम की दूसरी पत्नी और मशहूर एक्ट्रेस रही जयश्री का किरदार निभाती हुईं नजर आएंगी। इसमें तमन्ना का विंटेज लुक देखने को मिलेगा।