Tamannaah Bhatia Fees 6 Crore For 6 Minute: 6 मिनट का डांस, 6 करोड़ की फीस! तमन्ना भाटिया ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड

Tamannaah Bhatia Fees 6 Crore For 6 Minute: साउथ सिनेमा पर राज करने से लेकर बॉलीवुड में अपनी मज़बूत पहचान बनाने तक, तमन्ना भाटिया ने अपने लिए एक खास जगह बनाई है। पिछले कुछ सालों में, वह न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपने चार्टबस्टर आइटम नंबर्स और ज़बरदस्त डांस परफॉर्मेंस के लिए भी एक सेंसेशन बन गई हैं।

चाहे वह जेलर का ‘कावाला’, स्त्री 2 का ‘आज की रात’ या द बैडऐस ऑफ बॉलीवुड का ‘गफूर’ हो, तमन्ना के गाने ज़बरदस्त वायरल हुए हैं, जिससे उन्हें “आइटम सॉन्ग क्वीन” का टैग मिला है। और अब, यह एक्ट्रेस एक बिल्कुल अलग वजह से सुर्खियों में है – नए साल की परफॉर्मेंस के लिए उनकी चौंकाने वाली फीस।

तमन्ना की नए साल की परफॉर्मेंस वायरल

हाल ही में, तमन्ना ने गोवा में एक ग्रैंड नए साल की पार्टी में परफॉर्म किया, और उनके हाई-एनर्जी डांस वीडियो जल्दी ही सोशल मीडिया पर छा गए। फैंस उनके पावर-पैक्ड मूव्स, स्क्रीन प्रेजेंस और सिज़लिंग स्टाइल की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लेकिन जिस बात ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा, वह थी इस बात की चर्चा कि उन्होंने उस परफॉर्मेंस के लिए कितनी फीस ली।

सिर्फ 6 मिनट के लिए ₹6 करोड़?

View this post on Instagram A post shared by tamannaahvibe (@tamannaah_vibe)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमन्ना ने नए साल के इवेंट में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए भारी भरकम ₹6 करोड़ चार्ज किए। यह पार्टी 31 दिसंबर, 2025 को लास ओलास बीच क्लब, बागा बीच, गोवा में हुई थी। तमन्ना ने पंजाबी स्टार सोनम बाजवा के साथ स्टेज शेयर किया, और ‘आज की रात’ पर उनका डांस ऑनलाइन तुरंत हिट हो गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि तमन्ना ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए ₹1 करोड़ प्रति मिनट चार्ज किए – यह आंकड़ा सुनकर हर कोई हैरान है।

दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि थलपति विजय की आने वाली फिल्म ‘जना नायकन’ में अपने रोल के लिए बॉबी देओल को लगभग ₹3 करोड़ दिए गए हैं, जिससे तुलना में तमन्ना की 6 मिनट की फीस और भी ज़्यादा चौंकाने वाली लगती है।

अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि न तो तमन्ना और न ही उनकी टीम ने इन आंकड़ों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है। हालांकि, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन्होंने पहले ही सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत में ज़बरदस्त हलचल मचा दी है। तमन्ना के अलावा, सिंगर मिलिंद गाबा ने भी इस इवेंट में परफॉर्म किया, जिससे यह एक स्टार-स्टडेड सेलिब्रेशन बन गया।

तमन्ना के हालिया और आने वाले प्रोजेक्ट्स

तमन्ना आखिरी बार तमिल फिल्म ‘अरनमनई 4’ और हिंदी फिल्म ‘रेड 2’ में नज़र आई थीं। फिलहाल, वह कई प्रोजेक्ट्स में बिज़ी हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीन बॉलीवुड फिल्में पहले से ही उनके पास हैं। अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी और ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के साथ, ऐसा लगता है कि तमन्ना भाटिया सच में अपने गोल्डन फेज़ में हैं – स्क्रीन पर भी और स्क्रीन के बाहर भी।