Talwiinder Face Reveal Video: तलविंदर का असली चेहरा सामने आया? 8 साल पुराना बिना मास्क वाला सिंगिंग वीडियो वायरल

Talwiinder Face Reveal Video: पंजाबी सिंगर तलविंदर, जो अपनी पहचान मास्क के पीछे छिपाकर रखने के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं। हाल ही में वह नूपुर सैनन और स्टेबिन बेन की शादी के दौरान सुर्खियों में आए थे, जहां कई लोगों ने उनके चेहरे की एक झलक पाने की कोशिश की थी, लेकिन अब एक बहुत पुराना वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है।

सिंगर बिना मास्क के दिखे

तलविंदर हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ और लुक को लेकर बहुत प्राइवेट रहे हैं। चाहे कॉन्सर्ट हों, पब्लिक इवेंट हों या म्यूजिक वीडियो, सिंगर लगभग हमेशा मास्क पहने हुए ही दिखते हैं। सालों से, फैंस सिर्फ उनकी आवाज़ से जुड़े हैं, उनके चेहरे से नहीं।

नूपुर सैनन और स्टेबिन बेन की शादी के जश्न के दौरान, कई वीडियो सामने आए जिनमें तलविंदर बिना अपने रेगुलर मास्क के दिखे। हालांकि, उनका चेहरा धुंधला और साफ नहीं दिख रहा था, जिससे फैंस अभी भी उत्सुक थे।

8 साल पुराना वीडियो फिर से सामने आया

इस सारी उत्सुकता के बीच, सोशल मीडिया यूजर्स ने तलविंदर के स्ट्रगल के दिनों का एक 8 साल पुराना वीडियो ढूंढ निकाला। इस क्लिप में, सिंगर कैमरे के सामने बिना मास्क पहने गाते हुए दिख रहे हैं। यह रॉ और अनफिल्टर्ड वीडियो अब वायरल हो गया है, और फैंस इसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं।

चेहरा सामने आने पर फैंस का रिएक्शन

वायरल वीडियो पर ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। जहां कई फैंस तलविंदर का असली चेहरा देखकर हैरान थे, वहीं कुछ ने उनकी तारीफ की कि उन्होंने अपने टैलेंट को अपने लुक से ज़्यादा बोलने दिया। “उनकी आवाज़ ही काफी है” और “उन्हें स्टार बनने के लिए चेहरे की ज़रूरत नहीं है” जैसे कमेंट्स से सोशल मीडिया भर गया है।

डेटिंग की अफवाहों ने चर्चा को और बढ़ाया

हाल ही में तलविंदर को एक्ट्रेस दिशा पटानी के साथ देखा गया था, जिससे उनके रिश्ते की अफवाहें उड़ीं। इन अटकलों के बीच, उनके पुराने बिना मास्क वाले वीडियो के फिर से सामने आने से सिंगर की पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है।

प्राइवेसी अभी भी मायने रखती है

वायरल चर्चा के बावजूद, कई फैंस दूसरों से तलविंदर की प्राइवेसी का सम्मान करने का आग्रह कर रहे हैं। उनका मानना ​​है कि मास्क पहने रहने का उनका फैसला जानबूझकर लिया गया है और इसकी तारीफ होनी चाहिए, जो यह साबित करता है कि सच्ची स्टारडम के लिए चेहरे की नहीं, बल्कि एक दमदार आवाज़ की ज़रूरत होती है।