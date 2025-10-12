Afghanistan-Pakistan Conflict, (आज समाज), काबुल: अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाओं के बीच जारी संघर्ष पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार (Taliban Government) ने यह दावा किया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने प्रेस कांफ्रेंस कर आज कहा कि शनिवार रात अफगान सेना की गोलीबारी में पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए। उधर पाक मीडिया दावा कर रहा है कि गोलीबारी में अफगानिस्तान की कई चौकियां नष्ट हो गई हैं और टीटीपी आतंकियों के साथ कई अफगान सैनिक भी मारे गए हैं। घायल व मृतकों के फिलहाल सही आंकड़े नहीं बताए गए हैं।

दुनियाभर के देशों ने की संयम बरतने की अपील

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर इस सप्ताह की शुरूआत में हुए हवाई हमले के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है और यह और तेज हो सकता है। संघर्ष बढ़ता देख कतर, सऊदी अरब और ईरान समेत दुनियाभर के देशों ने चिंता जताई है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। इस बीच पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान ने टीटीपी के आतंकियों को पाकिस्तान में घुसपैठ कराने के मकसद से बॉर्डर पर फायरिंग की। पाकिस्तान मीडिया के अनुसार कुर्रम, अंगूर अड्डा, चित्राल, बाजौर, दीर, खैबर पख्तूनख्वा व बलूचिस्तान के बरामचा सहित कई अग्रिम चौकियों पर झड़पें हुई हैं।

दोनों पक्षों के बीच सीमा पर कई जगह जंग जारी

सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच सीमा पर कई जगह जंग जारी है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि लड़ाकों ने बीती रात अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की अग्रिम सीमा चौकियों पर फायरिंग की थी और इस दौरान पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की कई अग्रिम चौकियों पर तोप, ड्रोन्स व टैंक आदि से जवाबी हमला किया गया है।

यह भी पढ़ें: Pakistan-Afghanistan Conflict: काबुल पर हवाई हमले के बाद, पाक-अफगान के बीच भारी गोलीबारी, सीमा पर युद्ध जैसे हालात