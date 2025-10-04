Talent Search Competition : दो दिवसीय टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का हुआ समापन

डांस प्रतियोगिता में अंजू रही प्रथम, संजू रही द्वितीय

Jind News(आज समाज) जींद। राजकीय महाविद्यालय में दो दिवसीय टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हुआ। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने डांस एवं सिंगिंग प्रतियोगिताओं का विशेष आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन युवा एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा किया गया। संरक्षक एवं प्राचार्य प्रो. सत्यवान मलिक ने कहा कि टैलेंट सर्च जैसी प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना और मंच प्रदान करना है। समारोह के संयोजक डॉ. संदीप कुमार ने सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।

डांस और सिंगिंग प्रतियोगिताएं विशेष आकर्षण का केंद्र रही

वहीं समन्वयक शर्मिला ने प्रतियोगिता की सफलता में विद्यार्थियों के उत्साह और संकाय सदस्यों के योगदान को सराहा। समापन दिवस पर आयोजित डांस और सिंगिंग प्रतियोगिताएं विशेष आकर्षण का केंद्र रही। रंगारंग नृत्य प्रस्तुतियों और सुरमयी गायन ने पूरे समारोह को अविस्मरणीय बना दिया। डांस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर अंजू संजू द्वितीय पर और तृतीय पर स्नेहा रहे।

सिंगिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान गुरुदीप और द्वितीय नवीन और भावना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सिंगिंग प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में कवयित्री मंजू, डा. मंजीत श्योकंद और लोक गायक विनोद पनिहारी शामिल रहे। वहीं डांस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में डा. पुष्पा ढांडा, प्रो. भूपेंद्र और डांस डायरेक्टर शिवम ने निर्णायक की जिम्मेदारी निभाई।

यह रहे प्रतियोगिता के परिणाम

प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न विधाओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर अंतिम, द्वितीय पर सुकांत और तृतीय पर सूरज रहे। कविता पाठ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सुखविंदर और द्वितीय प्रीति ने प्राप्त किया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से नवीन व नीतू ने प्रथम स्थान प्राप्त कियाय पूनम व वैशाली द्वितीय और सलमा व लता तृतीय स्थान पर रही। हरियाणवी परंपरा प्रस्तुति प्रतियोगिता में कुलदीप ने प्रथम, कैलाश ने द्वितीय और वंश भोला ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। रंगोली प्रतियोगिता में मोनिका प्रथम, सक्षम द्वितीय और वैशाली तृतीय स्थान पर रहीं।

ऑन द स्पॉट फोटोग्राफी प्रतियोगिता में साहिल ने प्रथम, वंश ने द्वितीय और दीपक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वाद्य यंत्र वादन प्रतियोगिता में इब्राहिम प्रथमए गुरदीप द्वितीय और कुलदीप तृतीय स्थान पर रहे। पेटिंग प्रतियोगिता में प्रिंस प्रथम, सचिन द्वितीय और रमनदीप तृतीय स्थान पर रहे। मोनो एक्टिंग प्रतियोगिता में कुलदीप ने प्रथम, हर्ष ने द्वितीय और अंशु ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

