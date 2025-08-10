One tree in the name of mother campaign : एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाते हुए मोहित चौधरी ने अटेलाकलां पहाड़ पर किया पौधारोपण

(Charkhi Dadri News) चरखी दादरी। स्वच्छ और हराभरा भारत बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सांसद चौ. धर्मबीर सिंह के सुपुत्र एवं युवा भाजपा नेता मोहित चौधरी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अटेलाकलां पहाड़ पर पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए केवल पौधारोपण ही नहीं, बल्कि उनका संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। यह जानकारी देते हुए धर्मसेना किसान मोर्चा अध्यक्ष प्रविंद्र मांढ़ी ने बताया कि कार्यक्रम में खास बात यह रही कि अटेलाकलां पहाड़ को जिलेभर में एक प्रेरणादायक मिसाल बनाने वाले कल्लू राम (जिन्हें लोग दशरथ मांझी की उपाधि देते हैं) भी मौजूद रहे।

कल्लू राम जो धर्मसेना के जिला महासचिव के पिता हैं, ने अपने अदम्य संकल्प और श्रम से पहाड़ को काटकर गौवंश के लिए तालाब बनाया, बैठने की जगह तैयार की और पहाड़ के ऊपर तक पानी चढ़ाने की व्यवस्था की। इस मौके पर युवा भाजपा नेता मोहित चौधरी ने कल्लू राम के इस कार्य की खुलकर सराहना करते हुए कहा कि ऐसे लोग सच्चे गौसेवक हैं, जो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं।

कल्लू राम जी की मेहनत आने वाली पीढिय़ों को प्रेरित करेगी। मोहित चौधरी ने इस अवसर पर युवाओं से भी आह्वान किया कि वे प्रकृति और पशुधन संरक्षण के लिए आगे आएं और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों को जन आंदोलन का रूप दें। इस मौके पर धर्मसेना पदाधिकारी बलवान सिंह आर्य, वेद अटेला, अनिल बाढड़ा, बीडीसी मोनिका यादव जावा, सतीश सांगवान, ओमप्रकाश सरपंच बरसाना, भूपेंद्र अटेला सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।

