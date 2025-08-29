Strict action against who spread filth : गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ करें सख्त कार्रवाई

Sandeep Singh
Take strict action against those who spread filth
निगम आयुक्त आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा सफाई विंग संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए। आज समाज

  • सेनिटेशन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ निगम आयुक्त की बैठक
  • हरियाणा सरकार के 11- सप्ताहिक हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान को क्रियान्वन के उद्देश्य से बुलाई बैठक
  • रात में भी चलेगा कूड़ा उठान का कार्य,
  • प्रत्येक जोन में स्वच्छता पखवाड़ा में बेहद जरूरी झाड़ू जैसे अन्य सामान की नहीं रहेगी कोई कमी
  • ड्यूटी के दौरान सफाई दरोगा भी ड्रेस में आएंगे नजर – धीरेंद्र खडग़टा निगम आयुक्त

Faridabad News(आज समाज नेटवर्क )फरीदाबाद। नगर निगम आयुक्त फरीदाबाद धीरेंद्र खडग़टा ने शुक्रवार को (सैनिटेशन) सफाई विंग की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों साफ ,स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए कि शहर की सफाई व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए सभी को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करना होगा।

निगम आयुक्त आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देशों पर हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है उसी के अंतर्गत फरीदाबाद निगम क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में लगातार अधिकारियों का निगम क्षेत्र में दौरा किया जा रहा है,

इसी के बीच उन्होंने आज सैनिटेशन विभाग की बैठक ली है। उन्होंने बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने सफाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर रोज नियमित रूप से सभी वार्डों में सफाई की जाए तथा रात के समय भी विशेष सफाई ड्राइव चलाई जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छ फरीदाबाद के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की गई है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगम आयुक्त ने नागरिकों से भी अपील की कि वे सफाई व्यवस्था में निगम का सहयोग करें और कूड़ा सडक़ पर न फैलाएं।बैठक में एडिशनल कमिश्नर (द्वितीय) गौरव अंतिल,सैनिटेशन ऑफिसर स्पेशल एशवीर सिंह,जॉइंट कमिश्नर जितेंद्र जोशी, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नीतीश परवाल सहित निगम क्षेत्र के सभी सफाई निरीक्षक और दरोगा मौजूद रहे।

