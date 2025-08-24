Taj Mahal Viral Video: फिर चर्चा का विषय बना ताजमहल के अंदर शाहजहां और मुमताज महल की भूमिगत कब्रों का वीडियो

Viral Video, (आज समाज), नई दिल्ली: दुनिया में मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी कहलाने वाले ताजमहल के अंदर शाहजहां (Shah Jahan) और मुमताज महल (Mumtaz Mahal) की भूमिगत कब्रों का सोशल मीडिया (Social media) पर एक बार फिर वीडियो सामने आया है। एक मिनट का वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में एक संकरी सीढ़ी से नीचे तहखाने का कक्ष दिख रहा है, जहां मुगल बादशाह और उनकी बेगम की असली कब्रें हैं।

वीडियो में बज रहा क्लासिक गाना ‘जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा’

वायरल वीडियो में सदियों पुराने कक्ष की दीवारें भी दिखाई दे रही हैं, जबकि वीडियो के बैकग्राउंड में 1963 की फिल्म ‘ताजमहल’ का क्लासिक गाना ‘जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा’ (Jo Vaada Kiya Woh Nibhana Padega) बज रहा है। इस फिल्म में प्रदीप कुमार ने शाहजह और बीना राय ने मुमताज महल की भूमिका निभाई थी और यह गाना दिग्गज गायक मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने गाया था। वीडियो में एक व्यक्ति बोतल के सहारे कब्रों तक जाने वाले रास्ते से नीचे जाते हुए भी देखा जा रहा है।

ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक ने कहा- नया नहीं फुटेज

ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक (Senior Conservation Assistant) प्रिंस बाजपेयी (Prince Bajpai) से जब वीडियो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई नया फुटेज नहीं है। उन्होंने कहा, इसे पहली बार 2023 में एक सीआईएसएफ जवान ने रिकॉर्ड किया था, जिसने बाद में इसे इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था।

इस बार पृष्ठभूमि में फिल्मी गाना जोड़ना अलग

प्रिंस बाजपेयी ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने फिर एक नोटिस जारी किया, जिसके बाद इसे हटा दिया गया। इस बार जो अलग है, वह है पृष्ठभूमि में फिल्मी गाना जोड़ना। उन्होंने यह भी कहा कि भूमिगत कब्रें साल भर जनता के लिए खुली नहीं रहतीं।

उर्स के दौरान साल में केवल 3 दिन खुलती हैं कब्रें

ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक ने बताया कि शाहजहां के उर्स के दौरान, जब उनकी पुण्यतिथि होती है, वे साल में केवल तीन दिन के लिए ही खुली रहती हैं। ऐसा लगता है कि अंतहीन रीलों और रीमिक्स के युग में भी ताजमहल के नीचे एक शांत कक्ष अब भी लोगों की कल्पना में अपनी जगह बना लेता है।

यह भी पढ़ें: Viral Video: चलती बाइक पर कपल का फिल्मी रोमांस, वायरल वीडियो से हंगामा