Arvind Vekaria Death News: ‘तारक मेहता’ के बाघा के पिता का निधन, मां के बाद अब पिता को खोकर टूटे तन्मय वेकारिया

Arvind Vekaria Death News: ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में ‘बाघा’ का किरदार निभाकर मशहूर हुए एक्टर तन्मय वेकारिया का परिवार एक और दुखद घटना से गुज़र रहा है। तन्मय के पिता और जाने-माने गुजराती एक्टर अरविंद वेकारिया का निधन हो गया है, जिससे परिवार गहरे सदमे में है। यह दुखद घटना एक्टर की माँ के निधन के ठीक आठ महीने बाद हुई है, जिससे परिवार के लिए यह समय बेहद मुश्किल हो गया है।
तन्मय की माँ का निधन अक्टूबर 2025 में हुआ था और हाल ही में ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के सेट पर उन्हें याद करते हुए एक्टर भावुक हो गए थे। अब पिता के निधन के साथ, तन्मय को कम समय में एक और बहुत बड़ा निजी नुकसान उठाना पड़ा है।
जाने-माने गुजराती एक्टर अरविंद वेकारिया का निधन
#cintaa expresses its condolences on the demise of senior actor and theatre personality Mr. Arvind Vekaria #cintaa #condolence #restinpeace #rip pic.twitter.com/7ZKtbaZzaU
— CINTAA_Official (@CintaaOfficial) June 24, 2026
अरविंद वेकारिया गुजराती एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक सम्मानित नाम थे और उन्होंने थिएटर व फिल्मों में अपने काम से खूब तारीफें बटोरी थीं। सालों तक उन्होंने कई लोकप्रिय गुजराती नाटकों और शो में काम किया, जिनमें ‘यशोदा’, ‘छानू चमकलो’ और ‘रूपियो नाच नचावे’ शामिल हैं; इन सभी में उनके अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया था।
गुजराती सिनेमा के अलावा, अरविंद मुकेश खन्ना के मशहूर सुपरहीरो शो ‘शक्तिमान’ में भी नज़र आए थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में भी एक गेस्ट रोल किया था—वही शो जिसने उनके बेटे को इतनी लोकप्रियता दिलाई थी।
‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में अरविंद वेकारिया का यादगार रोल
इस लोकप्रिय शो में, अरविंद वेकारिया ने एक जौहरी (ज्वेलर) का किरदार निभाया था। यह कहानी मंदार चंदवाडकर द्वारा निभाए गए किरदार ‘आत्माराम भिड़े’ से जुड़ी थी। एपिसोड के दौरान, आर्थिक तंगी के कारण भिड़े अपनी पत्नी माधवी के गहने गिरवी रखने का फैसला करते हैं, और अरविंद का किरदार उस जौहरी के रूप में सामने आता है जो यह लेन-देन करता है।
हाल ही में सेट पर भावुक हो गए थे तन्मय वेकारिया
पिता के निधन से कुछ दिन पहले ही, तन्मय वेकारिया को शो के लिए एक इमोशनल सीन की शूटिंग के दौरान भावुक होते देखा गया था। उस सीन ने उन्हें अपनी दिवंगत माँ की याद दिला दी थी और वे भावनाओं में बह गए थे, जिसके कारण मेकर्स को कुछ समय के लिए शूटिंग रोकनी पड़ी थी। प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी, साथी कलाकारों और क्रू मेंबर्स के साथ, इस मुश्किल घड़ी में एक्टर को सहारा देने के लिए आगे आए। अब, पिता के निधन के बाद, तन्मय और उनका परिवार एक बार फिर एक बहुत बड़े निजी दुख का सामना कर रहे हैं।