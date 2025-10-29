1st T-20 Ind vs Aus Live : आज से शुरू होगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी-20 सीरीज

पिछले तीन सीरीज में भारत ने साबित की है अपनी श्रेष्ठता

1st T-20 Ind vs Aus Live (आज समाज), खेल डेस्क : ऑस्ट्रेलिया के साथ एक दिवसीय सीरीज के बाद अब भारत वहां पर पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेलने के लिए तैयार है। यह सीरीज आज से शुरू हो रही है। पहला टी-20 मैच आज बाद दोपहर 1.45 मिनट से ओवल में शुरू होगा। जहां तक दोनों टीमों के प्रदर्शन की बात की जाए तो निश्चित तौर पर पिछले कुछ समय से टीम इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया पर भारी साबित हुई है।

पिछले कुछ सालों में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया से तीन टी20 सीरीज जीती हैं। ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में खेलने का लाभ मिलेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने अपने पिछले 10 टी20 मैचों में आठ जीते हैं और एक-एक मैच ही हारा है। ऑस्ट्रेलिया का एक मैच बेनतीजा रहा है और भारत का एक मैच टाई रहा है। इस लिहाज से दोनों ही टीमें जबरदस्त फॉर्म में हैं।

बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की होगी वापसी

बुमराह को वनडे सीरीज में आराम दिया गया था। बुमराह और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती से निपटना आॅस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा। कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास भी इस सीरीज के जरिये अपनी खोई फॉर्म वापस हासिल करने का मौका होगा। सूर्यकुमार फॉर्म में जरूर नहीं हैं, लेकिन भारतीय टीम के बाकी क्रिकेटर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की शानदार बल्लेबाजी भी शामिल है। हालांकि मुकाबला आसान नहीं होगा।

टी-20 में भारतीय टीम की बदली है अप्रोच

सूर्यकुमार के कप्तान बनने के बाद भारतीय टीम ने निर्भीक क्रिकेट खेलने को प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि उनकी कप्तानी में भारत ने अब तक जो 29 मैच खेले हैं उनमें से 23 में उसे जीत मिली है। उनकी कप्तानी में भारत ने सभी द्विपक्षीय सीरीज में जीत हासिल की है। एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलिया पिचों पर अतिरिक्त उछाल से निपटना एक नई चुनौती होगी, इसलिए कप्तान सूर्यकुमार का योगदान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बुमराह और वरुण की मौजूगदी से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण और भी ज्यादा मारक हो गया है। वरुण, कुलदीप, अक्षर के 12 ओवरों पर नजर रहेगी।

इस तरह है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह।

ऑस्ट्रेलिया : ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल ओवन, सीन एबॉट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनैमैन, जोश हेजलवुड।