Syria News: हमले में अपने सैनिकों की मौत के प्रतिशोध में अमेरिका ने सीरिया में तबाह किए आईएस से जुड़े 70 ठिकाने

US Massive Strike Against IS In Syria,(आज समाज), दश्मिक/वाशिंगटन: सीरिया में 13 दिसंबर को एक हमले में दो अमेरिकी सैनिकों व अमेरिका के एक नागरिक की मौत के प्रतिशोध में ट्रंप प्रशासन के निर्देश पर सीरिया में अमेरिका की और से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के खिलाफ एक निर्णायक सैन्य अभियान शुरू कर दिया है और अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इसी कड़ी में आईएस से जुड़े 70 ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

दो अमेरिकी सैनिक और 1 नागरिक मारा गया था

सीरिया के पाल्मायरा में 13 दिसंबर को हमले में दो अमेरिकी सैनिक और एक यूएस का नागरिक मारा गया था। अमेरिका ने सैन्य अभियान को ‘आपरेशन हॉकआई’ नाम दिया है। मारे गए यूएस के दोनों सैनिक अमेरिका के आयोवा प्रांत से ताल्लुक रखते थे, जिसे ‘हॉकआई स्टेट’ कहा जाता है। इसी कारण अभियान ने उक्त नाम दिया गया है।

वादा पूरा किया : डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यूएस मिलिट्री ने जिन ठिकानों को टारगेट किया है उनमें आतंकियों के छिपने की जगह के अलावा हथियारों के गोदाम व ऐसे ही दूसरे ठिकाने शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 दिसंबर को अपने लोगों के मारे जाने की सूचना मिलने पर ही कह दिया था कि इसका बदला लिया जाएगा। अब आईएस के ठिकानों पर एयस्ट्राइक के बाद ट्रंप ने कहा है कि वादा पूरा किया।

इलेक्ट्रॉनिक सामान से मिली थी अहम जानकारियां

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सीरिया में आईएस के ठिकानों पर एयरस्ट्राइक को लेकर कहा, यह किसी नई जंग की शुरूआत नहीं है, बल्कि यह उन आरोपियों के खिलाफ जवाब है जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों को मारा है। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका अपने लोगों की रक्षा से कतई पीछे नहीं हटेगा। 13 दिसंबर के हमले के बाद अमेरिका व उसके सहयोगी देशों द्वारा सीरिया में चलाए गए कई छोटे आपरेशंस में लगभग 23 लोग मारे गए या अरेस्ट किए गए हैं। इन अभियानों के दौरान मिले इलेक्ट्रॉनिक सामान से अहम जानकारियां हासिल हुई और उन्हीं के आधार पर बड़ा हवाई हमला किया गया।

