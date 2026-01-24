Switzerland News: हटाए जा सकते हैं भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ : स्कॉट बेसेंट

US On 25 per cent tariffs, (आज समाज), दावोस: अमेरिका ने भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ हटाने का संकेत दिया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने स्थानीय समयानुसार शुक्रवार कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 25 फीसदी टैरिफ के कारण भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद में काफी कमी आई है, जो एक बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ हटाए जा सकते हैं।

पूरी तरह से गिर गई है रूसी तेल की भारतीय खरीद

बेसेंट ने उक्त टिप्पणी पॉलिटिको के साथ बातचीत के दौरान ऐसे समय में की है जब भारतीय तेल आयात, अमेरिकी टैरिफ और यूरोपीय संघ की व्यापार महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा भू-राजनीतिक परिदृश्य एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। यूएस सेक्रेटरी ने पॉलिटिको से कहा, हमने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था और उनकी रिफाइनरियों द्वारा रूसी तेल की भारतीय खरीद पूरी तरह से गिर गई है।

टैरिफ हटाने का एक रास्ता

बेसेंट ने कहा, टैरिफ अभी भी लागू हैं। मुझे लगता है कि उन्हें हटाने का एक रास्ता है, इसलिए यह एक जांच और एक बड़ी सफलता है। बेसेंट ने टिप्पणी ऐसे समय की है जब अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा चल रही है जो रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% शुल्क लगा सकता है, जबकि भारत ने कहा है कि वह अपनी आबादी के लिए किफायती ऊर्जा की आवश्यकता से निर्देशित है।

नई दिल्ली अपनी ‘इंडिया फस्ट’ ऊर्जा नीति पर दृढ़

नई दिल्ली अपनी ‘इंडिया फस्ट’ ऊर्जा नीति पर दृढ़ है, इसके बावजूद कि अमेरिकी कांग्रेस का एक प्रस्तावित विधेयक शुल्क को 500 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है और इस बात पर जोर दिया कि भारत की प्राथमिकता अपने 1.4 अरब नागरिकों के लिए किफायती ऊर्जा सुरक्षित करना है। प्रस्तावित कानून पर प्रतिक्रिया देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली इस विधेयक से अवगत है और घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है।

