Swimming Pool Accident: मस्ती में स्विमिंग पूल में लगाई छलांग, अगले ही पल चली गई जान; दिल दहला देगा Video

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Mohit Saini
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Swimming Pool Accident: मस्ती में स्विमिंग पूल में लगाई छलांग, अगले ही पल चली गई जान; दिल दहला देगा Video
Swimming Pool Accident: मस्ती में स्विमिंग पूल में लगाई छलांग, अगले ही पल चली गई जान; दिल दहला देगा Video

Swimming Pool Accident Viral Video: महाराष्ट्र की एक दिल दहला देने वाली घटना ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। एक वायरल वीडियो में 25 साल के एक युवक की मौत हो गई, जो दोस्तों के साथ ट्रिप का मज़ा ले रहा था। एक रिसॉर्ट में एक मज़ेदार दिन की शुरुआत कुछ ही सेकंड में एक भयानक हादसे में बदल गई।

खबर है कि यह घटना मालवन तालुका के वायारी गांव के एक रिसॉर्ट में हुई, जहां सांगली के रहने वाले श्रेनिक मिलिंद टाकाले को स्विमिंग पूल में कूदने के बाद जानलेवा चोटें आईं।

एक डाइव जो जानलेवा बन गई

वायरल फुटेज के मुताबिक, पांच दोस्त पूल के किनारे मज़े कर रहे थे और सोशल मीडिया रील रिकॉर्ड कर रहे थे। उनमें से तीन पूल के अंदर नाच-गा रहे थे, एक और पास में खड़ा था, और श्रेनिक पानी में कूदने की तैयारी कर रहा था।

कुछ देर बाद, वह पूल में सिर के बल कूद गया, उसे पता नहीं था कि वह उथले हिस्से में गोता लगा रहा है, जो कथित तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया था और सिर्फ़ चार फ़ीट गहरा था। कहा जाता है कि उसका सिर पूल के नीचे ज़ोर से लगा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।

दोस्तों को तुरंत इमरजेंसी का पता नहीं चला

देखने वालों के मुताबिक, वीडियो का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा यह है कि दूसरे दोस्तों को कई सेकंड तक पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था और वे मज़े करते रहे।

जब उनमें से एक को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तभी ग्रुप श्रेनिक को पानी से बाहर निकालने के लिए दौड़ा। उसे तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

वायरल वीडियो से ऑनलाइन बहस छिड़ी

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर शेयर किए गए इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और इसने ऑनलाइन काफ़ी चर्चा शुरू कर दी है।

कई यूज़र्स ने सवाल किया कि क्या पीड़ित ने गोते लगाने का गलत अंदाज़ा लगाया था या दुर्घटना को रोका जा सकता था। दूसरों ने बताया कि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसे पता ही नहीं चला कि वह पूल के उथले हिस्से में गोता लगा रहा है, जिससे जानलेवा टक्कर हुई।

कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने रील रिकॉर्ड करने के बढ़ते कल्चर की भी बुराई की, उनका कहना था कि ग्रुप को यह समझने में बहुत देर हो गई कि उनका दोस्त मुश्किल में है। कुछ ने कहा कि जल्दी दखल देने से कुछ फ़र्क पड़ सकता था, जबकि दूसरों ने लोगों से बाहर जाते समय सोशल मीडिया कंटेंट के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की।

इस दुखद घटना ने एक बार फिर डाइविंग से पहले पूल की गहराई चेक करने और मनोरंजन के दौरान अलर्ट रहने की अहमियत को दिखाया है, क्योंकि एक भी गलत कैलकुलेशन के ऐसे नतीजे हो सकते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता।

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