Sweet Zannat Private Video Controversy: प्राइवेट वीडियो विवाद में घिरी Sweet Zannat, कितनी पढ़ी-लिखी हैं कंटेंट क्रिएटर?

Sweet Zannat Private Video Controversy: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक 19 मिनट का प्राइवेट वीडियो वायरल हुआ, जो जल्द ही सभी प्लेटफॉर्म पर ज़ोरदार चर्चा का विषय बन गया। वीडियो में कथित तौर पर एक कपल दिखाया गया था, लेकिन इसके असली होने की कोई पुष्टि नहीं होने पर, सोशल मीडिया यूज़र्स ने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया। इस विवाद के बीच, मेघालय की कंटेंट क्रिएटर स्वीट ज़न्नत खुद को ऑनलाइन ट्रोलिंग के केंद्र में पाया।

वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद, स्वीट ज़न्नत के सोशल मीडिया अकाउंट पर मैसेज की बाढ़ आ गई। कई यूज़र्स ने तो उनसे तथाकथित 19 मिनट के वीडियो के बारे में पूछना भी शुरू कर दिया। जैसे-जैसे मामला बढ़ता गया, कंटेंट क्रिएटर ने अपनी चुप्पी तोड़ने और अफवाहों को सबके सामने बताने का फैसला किया।

स्वीट ज़न्नत ने वायरल वीडियो के बारे में सच बताया

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कई प्राइवेट वीडियो वायरल हुए हैं, और यह 19.34 मिनट की क्लिप बढ़ती लिस्ट में जुड़ गई है। बिना फैक्ट्स वेरिफाई किए, कई नेटिज़न्स ने गलत तरीके से मान लिया कि स्वीट ज़न्नत इसमें शामिल है और उसे ज़ोर-शोर से ट्रोल करना शुरू कर दिया।

हालांकि, फैक्ट चेक के दौरान, वायरल वीडियो फेक पाया गया और उससे कोई लेना-देना नहीं था। इन अटकलों पर रोक लगाते हुए, स्वीट ज़न्नत ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें साफ किया गया कि वह वायरल क्लिप में दिख रही लड़की नहीं है।

उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक ज़रूरी बात भी कही। स्वीट ज़न्नत ने कहा कि वायरल वीडियो में लड़की फ्लूएंट इंग्लिश बोल रही थी, जबकि उसने खुद मुश्किल से क्लास 12 पास की है और उसे इंग्लिश बोलने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। इस बयान से न सिर्फ कन्फ्यूजन दूर हुआ बल्कि उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी डिटेल्स सामने आईं।

स्वीट ज़न्नत का एजुकेशन बैकग्राउंड

उसकी सफाई से, यह पता चला कि स्वीट ज़न्नत ने क्लास 12 तक की पढ़ाई पूरी की है। उसने इस बात पर निराशा जताई कि लोग बिना फैक्ट्स चेक किए कितनी जल्दी अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं, जिससे सोशल मीडिया ट्रायल्स का डार्क साइड सामने आता है।

स्वीट ज़न्नत की सोशल मीडिया पर अच्छी-खासी फॉलोइंग है

इस कॉन्ट्रोवर्सी के बावजूद, स्वीट ज़न्नत एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर बनी हुई है। वह रेगुलर इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करती हैं, जहां उनके 3.6 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके कंटेंट को बहुत पसंद किया जाता है, और ट्रोलिंग एपिसोड के दौरान कई फैंस उनके सपोर्ट में सामने आए।

