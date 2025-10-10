Sweating Excessively: पसीना ज़्यादा आता है? जानिए क्या करें और शरीर के किन हिस्सों पर कभी न लगाएं डिओडोरेंट!

Sweating Excessively: सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की भरमार है । कुछ में प्रभावशाली लोग अपने पूरे शरीर पर डिओडोरेंट छिड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ बसों और ट्रेनों में “बदबूदार” यात्रियों की शिकायत करते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि पसीना आना पूरी तरह से सामान्य है — इसका मतलब यह नहीं है कि आप साफ़-सफ़ाई का ध्यान नहीं रखते। दरअसल, यह आपके शरीर के ठंडा होने का प्राकृतिक तरीका है।

पसीना तब आता है जब आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है — गर्मी, व्यायाम या तनाव के कारण भी। यह आपके शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पसीने से बदबू क्यों आती है, और पूरे दिन तरोताज़ा कैसे रहा जाए? आइए जानें विशेषज्ञ क्या कहते हैं।

पसीने से बदबू क्यों आती है?

पसीने में असल में कोई बदबू नहीं होती। यह ज़्यादातर पानी और नमक से बना होता है, जो शरीर को ठंडा करने के लिए वाष्पित हो जाता है। हमारे शरीर में 2-4 मिलियन स्वेद ग्रंथियाँ होती हैं, जो दो प्रकार का पसीना पैदा करती हैं — पनीला (ठंडक के लिए) और वसायुक्त (बगलों और जांघों के अंदरूनी हिस्से में पाया जाता है)। जब बैक्टीरिया पसीने की चर्बी को तोड़ते हैं, तभी दुर्गंध शुरू होती है।

पसीने को सही तरीके से प्रबंधित करना

विशेषज्ञ पसीने को पूरी तरह से रोकने की कोशिश न करने, बल्कि इसे समझदारी से प्रबंधित करने का सुझाव देते हैं। सबसे आसान तरीका? साबुन और पानी से नियमित रूप से नहाना। इसका कोई निश्चित नियम नहीं है—कुछ लोग रोज़ाना नहाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ हफ़्ते में तीन बार नहाना काफ़ी समझते हैं। बगलों, कमर के आसपास और पैरों पर ख़ास ध्यान दें, क्योंकि ये पसीने से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं।

प्रो टिप: अपने पैरों को न भूलें—कई लोग उन्हें ठीक से धोना भूल जाते हैं, जिससे पसीना और दुर्गंध अंदर ही रह जाती है।

सही कपड़े चुनें

आपके कपड़े इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। सूती और लिनेन पसीने को सोख लेते हैं और उसे वाष्पित होने देते हैं, जिससे आप ठंडे रहते हैं। दूसरी ओर, सिंथेटिक कपड़े गर्मी और नमी को सोख लेते हैं, जिससे आपको चिपचिपा और असहज महसूस हो सकता है।

डिओडोरेंट बनाम एंटीपर्सपिरेंट — क्या अंतर है?

डिओडोरेंट, अल्कोहल और सुगंध का इस्तेमाल करके दुर्गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारकर दुर्गंध को छुपाते हैं।एंटीपर्सपिरेंट में एल्युमीनियम लवण होते हैं जो पसीने की ग्रंथियों को अवरुद्ध करते हैं और पसीना कम करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एंटीपर्सपिरेंट लगाने का सबसे अच्छा समय रात का होता है, जब पसीने की ग्रंथियाँ कम सक्रिय होती हैं। इससे एल्युमीनियम रात भर बेहतर तरीके से काम कर पाता है।

क्या एंटीपर्सपिरेंट खतरनाक हैं?

कई लोगों को चिंता होती है कि इनसे स्तन कैंसर या अल्जाइमर रोग हो सकता है – लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों में इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। त्वचा विशेषज्ञ बताते हैं कि एल्युमीनियम लवण त्वचा की बाहरी परत पर केवल अस्थायी रूप से प्रभाव डालते हैं और आसानी से धुल जाते हैं। हालांकि, इनका गलत इस्तेमाल आपकी त्वचा में जलन पैदा कर सकता है। इन्हें कभी भी गीली त्वचा पर न लगाएँ, क्योंकि एल्युमीनियम पानी के साथ मिलकर एसिड बना सकता है, जिससे जलन या रैशेज़ हो सकते हैं।

प्राकृतिक डिओडोरेंट के बारे में क्या?

प्राकृतिक डिओडोरेंट लोकप्रिय हो रहे हैं – खासकर उन लोगों के लिए जो एल्युमीनियम या कृत्रिम सुगंध से परहेज करते हैं।ये पसीने को सोखने और दुर्गंध को कम करने के लिए पौधों पर आधारित तेल, बेकिंग सोडा या स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं। ये त्वचा पर हल्के होते हैं, लेकिन ज़्यादा पसीना आने वालों के लिए उतने असरदार नहीं हो सकते। याद रखें, “प्राकृतिक” का मतलब हमेशा “सुरक्षित” नहीं होता – कुछ एसेंशियल ऑयल जलन पैदा कर सकते हैं।

आपको डिओडोरेंट कहाँ नहीं लगाना चाहिए

डॉक्टर संवेदनशील त्वचा, खासकर जननांगों पर डिओडोरेंट के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त चेतावनी देते हैं। इन त्वचाओं की त्वचा नाज़ुक होती है, और वहाँ स्प्रे या रोल-ऑन इस्तेमाल करने से जलन, खुजली या संक्रमण हो सकता है। इसके बजाय, हल्के साबुन का इस्तेमाल करें या बस पानी से धो लें – साफ़ और ताज़ा रहने के लिए इतना ही काफी है।

पसीना आना कब एक चिकित्सीय समस्या है?

अत्यधिक पसीना आना – जिसे हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है – कभी-कभी किसी अन्य स्थिति का संकेत हो सकता है, जैसे थायरॉइड की समस्या, हार्मोनल असंतुलन या संक्रमण। ऐसे मामलों में, डॉक्टर ज़्यादा तेज़ एंटीपर्सपिरेंट, बोटॉक्स इंजेक्शन, या पसीने की ग्रंथियों को हटाने के लिए छोटी-मोटी सर्जरी भी लिख सकते हैं।