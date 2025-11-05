मुस्लिम लड़के संग शादी कर बैठीं Swara Bhasker, दो साल बाद बोलीं- हम दोनों में कुछ भी मैच नहीं करता

Swara Bhasker: बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर हमेशा से ही सुर्खियों में रही हैं—अक्सर अपने पेशेवर काम से ज़्यादा अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर। 2023 में, उन्होंने एक बहुचर्चित अंतर्धार्मिक विवाह में राजनीतिक कार्यकर्ता फहद अहमद से शादी कर ली।

फ़िलहाल, यह जोड़ा टीवी शो “पति पत्नी और पंगा” में साथ नज़र आ रहा है, जहाँ उनकी ऑन-स्क्रीन नोक-झोंक ने सबका ध्यान खींचा है। इसी बीच, स्वरा ने हाल ही में फहद के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात करते हुए कहा कि दोनों लगभग हर तरह से एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं।

“हमारे बीच कुछ भी मेल नहीं खाता”

बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में, स्वरा ने बताया,”हमारी शादी को दो साल हो गए हैं। जब हमने शादी करने का फैसला किया, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह सही फैसला है। हमें साथ रहने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। लोगों ने मुझसे कहा कि मैं जल्दबाज़ी कर रही हूँ और मुझे और समय चाहिए। सच तो यह है कि फहाद और मैं बिल्कुल अलग हैं। हमारे बीच कुछ भी मेल नहीं खाता – न हमारा धर्म, न हमारी जाति, यहाँ तक कि हमारी उम्र भी नहीं। मैं उससे तीन साल बड़ी हूँ।”

“शादी पैसों के बारे में नहीं, बल्कि सही साथी चुनने के बारे में होती है” फहाद के करियर के बारे में आगे बात करते हुए, स्वरा ने कहा,“जब हमारी शादी हुई, तब फहाद अभी तक सेटल नहीं हुए थे—वह अभी भी अपनी पीएचडी कर रहे थे। वह तब तक इंतज़ार करना चाहते थे जब तक वह ज़्यादा स्थिर न हो जाएँ।

लेकिन मेरे लिए, शादी पैसे या रुतबे के बारे में नहीं है; यह सही जीवनसाथी चुनने के बारे में है। उस समय, मैं अपने करियर में पहले से ही सेटल थी, इसलिए अगर वह सेटल नहीं हुए तो मुझे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता था। हम दोनों एक-दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे, और उस भरोसे का फल मिला। आज, हम साथ में बहुत खुश हैं।”

स्वरा ने यह भी बताया कि उनके माता-पिता शुरू में इस रिश्ते को लेकर झिझक रहे थे, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रहीं। “शुरुआत में, मेरे माता-पिता मेरे फैसले से खुश नहीं थे। लेकिन मुझे हमेशा फहाद पर भरोसा था और मुझे लगता था कि मैं सही फैसला ले रही हूँ—और आज, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं सही थी।”

