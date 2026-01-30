Swami Avimukteshwaranand News: माघी पूर्णिमा पर संगम में डुबकी लगा सकते हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य

Swami Avimukteshwaranand Updates, (आज समाज), लखनऊ: ज्योतिष पीठ (Jyotish Peeth) के शंकराचार्य (Shankaracharya) स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Swami Avimukteshwaranand) माघी पूर्णिमा (Maghi Purnima) पर संगम (प्रयागराज) में डुबकी लगा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से सामने आ रही रिपोर्टों के अनुसार प्रशासन के उच्चाधिकारी उन्हें मनाने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ के कुछ प्रशासनिक अधिकारी ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज से संगम में डुबकी लगाने का आग्रह कर रहे हैं।

शंकराचार्य ने स्नान के लिए रखी ये चार शर्तें

सूत्रों के अनुसार शंकराचार्य ने प्रयागराज में स्नान करने के लिए अफसरों के समक्ष कई शर्तें रखी है। उनकी मांग है कि साधु-संतों, वृद्धों, संन्यासियों,बटुकों व ब्राह्मणों की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों तथा अफसरों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर एफआईआर भी दर्ज हो। उन्होंने यह भी शर्त रखी है कि मौनी अमावस्या पर अभद्रता करने वाले अफसर लिखित में क्षमा मांगे। शंकराचार्य ने यह भी मांग रखी है कि चारों शंकराचार्यों के स्नान के लिए प्रोटोकॉल बनाया जाए। इसके अलावा उनकी चौथी मांग गाय माता को राज्यमाता घोषित करने की है।

मौनी अमावस्या पर इस कारण हुआ था विवाद

शंकराचार्य के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार के अनुसार उक्त चारों मांगें माने जाने पर ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद माघ पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में स्नान करने की बात कही है। गौरतलब है कि मौनी अमावस्या के मौके पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जब संगम में स्नान करने जा रहे थे, तो उनके रथ व जुलूस को रास्ते में रोक दिया गया था जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया था।

शंकराचार्य ने पुलिस पर लगाया है मारपीट का आरोप

शंकराचार्य के समर्थकों व साधु-संतों और पुलिस के बीच उस समय काफी कहासुनी हुई थी। दरअसल, अधिकारी शंकराचार्य व साधु-संतों से पैदल चलकर स्नान करने को कह रहे थे और इसी वजह विवाद हो हुआ था। बात इतनी बढ़ गई तक स्थिति को देखते हुए संगम में भारी पुलिस बल तैना करना पड़ा। इस बीच यह भी सामने आया था कि पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने साधु संतों, संन्यासियों व ब्राह्मण बटुकों के साथ मारपीट की, चोटी पकड़कर उन्हें घसीटा तथा बदनाम किया। शंकराचार्य ने यह आरोप लगाए हैं।

11 दिन तक धरने पर बैठे रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

अधिकारियों की बदसलूकी से आहत शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Swami Avimukteshwaranand) सरस्वती महाराज माघ मेले में त्रिवेणी मार्ग स्थित अपने बद्रिकाश्रम हिमालय शिविर के सामने सड़क के किनारे 11 दिन तक (18 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक) धरने पर बैठे रहे। उनकी मांग थी कि बदसलूकी के लिए अधिकारी उनसे माफी मांगें। पर किसी अफसर ने उनसे संपर्क नहीं किया। इसके बाद शंकराचार्य 28 जनवरी को माघ मेला छोड़कर वाराणसी चले गए। तब उन्होंने कहा था कि संगम की पवित्र धरती से बिना स्नान किए जाना बेहद पीड़ादायक है।

मेला प्रशासन ने स्वामी को नोटिस जारी कर पूछा था ये सवाल

मेला प्रशासन ने स्वामी को नोटिस जारी कर पूछा कि साबित करें की आप ज्योतिष्ठ मठ के शंकराचार्य हैं। यही नहीं, मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को एक और नोटिस जारी कर माघ मेले में आवंटित उनकी भूमि को निरस्त करने की धमकी दी थी। साथ ही उनकी मेले में आजीवन एंट्री प्रतिबंधित करने की भी चेतावनी दी थी। जिस पर बवाल और बढ़ गया। कई दलों के नेताओं ने शंकराचार्य के विरोध का समर्थन किया और सरकार की कड़ी आलोचना की है।

