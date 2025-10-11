Chandigarh Breaking News : नंगल वासियों की प्यास मिटाएगा सतलुज

हरजोत बैंस ने 16 करोड़ रुपए के पाइपलाइन प्रोजेक्ट की घोषणा की

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पीने योग्य पानी की कमी से जूझ रहे नंगल वासियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि 16 करोड़ रुपए का पाइपलाइन जल प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जो सतलुज नदी से शहर के हर घर तक साफ पीने योग्य पानी की आपूर्ति करेगा। यह प्रोजेक्ट 18 महीनों के अंदर पूरा होने की उम्मीद है।

इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी साझा करते हुए बैंस ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत, जिसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं, दो नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा प्लांटों की 4 एमएलडी क्षमता में वृद्धि की जाएगी। यह बुनियादी ढांचा अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट नंगल वासियों, जिन्होंने लंबे समय से पानी की कमी और भूमिगत जल के दूषित होने जैसी समस्याओं का सामना किया है, की दशकों पुरानी समस्या को समाप्त करेगा।

हर घर मिलेगा पीने योग्य पानी

हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नंगल के निवासियों के लिए पीने योग्य साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि 18 महीनों के अंदर हर घर को सतलुज नदी से शुद्ध पानी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बहुत हैरानी की बात है कि नंगल, जहां से सतलुज नदी पंजाब में अपना प्रवाह शुरू करती है, को इतने लंबे समय तक पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

लंबे समय से पानी संकट से जूझ रहा नंगल

शिक्षा मंत्री ने बताया कि नंगल के पानी संकट को हल करने के पिछले प्रयास, जिसमें नगर परिषद द्वारा कई बोर किए गए, टिकाऊ या सुरक्षित पानी की आपूर्ति प्रदान करने में असफल रहे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का भूमिगत जल औद्योगिक प्रदूषण के कारण बुरी तरह दूषित हो गया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात को देखते हुए यहां सुरक्षित और साफ पानी की आपूर्ति के लिए ठोस समाधान की आवश्यकता महसूस हुई, जिसे नए प्रोजेक्ट के तहत सतलुज नदी से नंगल वासियों को पानी की आपूर्ति के जरिए पूरा किया जाएगा।

