Pakistani PM Imran Khan News: पूर्व पाक PM इमरान खान की मौत पर सस्पेंस, बॉलीवुड हसीनाओं संग लिंकअप की पुरानी कहानियां वायरल

Pakistani PM Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर अटकलें तेज़ हैं, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 73 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई है। बिना वेरिफिकेशन वाले सोर्स के मुताबिक, इमरान खान की कथित तौर पर जेल में मौत हो गई, जिससे बड़े पैमाने पर सवाल और विवाद पैदा हो गए। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि उनकी बहनों को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया, जिससे उनकी हालत और कथित मौत को लेकर रहस्य और गहरा गया है।

अभी तक, पाकिस्तानी अधिकारियों ने न तो मौत का कारण बताया है और न ही कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन जारी किया है। हालांकि यह खबर अभी भी बिना वेरिफिकेशन के है, लेकिन इसने एक बार फिर इमरान खान को सुर्खियों में ला दिया है – न सिर्फ राजनीतिक कारणों से, बल्कि उनकी चर्चित पर्सनल लाइफ के लिए भी।

क्रिकेट लेजेंड से प्रधानमंत्री तक

राजनीति में आने से पहले, इमरान खान एक मशहूर क्रिकेटर और पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स आइकॉन में से एक थे। अपने करिश्मा और अच्छे लुक्स के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने अपने खेलने के दिनों में बहुत लोकप्रियता हासिल की, जो अक्सर उनके हाई-प्रोफाइल पर्सनल रिश्तों के लिए सुर्खियों में रहता था।

हालांकि इमरान खान ने असल ज़िंदगी में तीन बार शादी की, लेकिन उनका नाम कई सालों तक कई औरतों के साथ भी जुड़ा। दिलचस्प बात यह है कि कुछ सबसे चर्चित अफ़वाहों में उनका नाम बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस से जुड़ा था, हालांकि उन्होंने कभी इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री से किसी से शादी नहीं की।

रेखा के साथ अफ़वाह

पहले की मीडिया रिपोर्ट्स में अक्सर दावा किया जाता था कि इमरान खान का बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रेखा के साथ करीबी रिश्ता था। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के पूर्व PM उस समय शादी के बारे में सोच रहे थे और कहा जाता है कि रेखा की माँ इस रिश्ते से खुश थीं। हालांकि, कभी भी पब्लिक में न बताए गए कारणों से, यह कहा जाने वाला रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला। न तो इमरान खान और न ही रेखा ने कभी इन दावों को कन्फ़र्म किया।

मुनमुन सेन के साथ लिंक-अप की अफ़वाहें

कहा जाता है कि इमरान खान का नाम बंगाली एक्ट्रेस मुनमुन सेन के साथ भी जुड़ा था। उनकी दोस्ती के बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी, और माना जाता था कि इमरान उन्हें बहुत पसंद करते थे। हालांकि, कई दूसरी अफ़वाहों की तरह, इस रिश्ते को भी दोनों में से किसी ने भी ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया।

क्या ज़ीनत अमान इमरान खान से प्यार करती थीं?

शायद सबसे सनसनीखेज अफवाह बॉलीवुड डीवा ज़ीनत अमान से जुड़ी थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ज़ीनत अमान इमरान खान की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थीं। उनका 27वां जन्मदिन बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया, अलग-अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने इसे या तो अपने क्रिकेट टीम के साथियों के साथ मनाया या ज़ीनत अमान के साथ प्राइवेट में।

मीडिया स्टोरीज़ के मुताबिक, इमरान खान और ज़ीनत अमान पहली बार तब मिले थे जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया टूर पर आई थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्हें पहली नज़र का प्यार हो गया था, और कहा जाता है कि उनकी मुलाकातें लंदन में भी जारी रहीं। हालांकि, मीडिया में बढ़ते अंदाज़ों और अफवाहों के कारण, कहा जाता है कि दोनों अलग हो गए। आज तक, दोनों में से किसी ने भी पब्लिकली इस अफेयर को कन्फर्म नहीं किया है।

अफवाहें कन्फर्म नहीं हुईं

इमरान खान की पर्सनल लाइफ और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ कहे जाने वाले रिश्तों को लेकर दशकों से अटकलों के बावजूद, इनमें से किसी भी अफेयर की कभी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई। इसी तरह, जेल में उनकी कथित मौत की खबरें भी अनवेरिफाइड हैं, जिससे कई सवाल अनसुलझे रह जाते हैं।

