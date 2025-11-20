Sushmita Sen Intimate Scene Controversy: इंटीमेट सीन में बेकाबू हुआ हीरो, रोती हुई भागीं सुष्मिता सेन

Sushmita Sen Intimate Scene Controversy: बॉलीवुड में इंटिमेट सीन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन्हें शूट करना हमेशा उतना आसान नहीं होता जितना स्क्रीन पर दिखता है। कई एक्टर अक्सर ऐसे सीन शूट करते समय खुद को अजीब सिचुएशन में पाते हैं और ऐसा ही कुछ एक बार सुष्मिता सेन के साथ हुआ था। एक्ट्रेस ने अपने को-एक्टर पर एक इंटिमेट सीन की शूटिंग के दौरान उन्हें गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था, इस खुलासे ने उस समय खूब चर्चा बटोरी थी।

यह सीन 25 साल बड़े एक्टर के साथ था

2006 में, सुष्मिता सेन ने कल्पना लाजमी की फिल्म चिंगारी में मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया था। फिल्म में दोनों के बीच कई इंटिमेट और लवमेकिंग सीन थे।

सुष्मिता ने इस घटना के बारे में खुलकर बात की

एक इंटरव्यू में, सुष्मिता ने बताया कि इनमें से एक सीन ने उन्हें बहुत अजीब महसूस कराया था। कई रीटेक किए गए क्योंकि शूटिंग के दौरान वह ठीक महसूस नहीं कर रही थीं।

सुष्मिता रोते हुए सेट से भाग गईं

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे ही आखिरी टेक पूरा हुआ, सुष्मिता अचानक रोते हुए सेट से चली गईं। सेट पर मौजूद सभी लोग उनके रिएक्शन से हैरान रह गए।

डायरेक्टर ने सिचुएशन समझने की कोशिश की

डायरेक्टर कल्पना लाजमी उनके पीछे वैनिटी वैन तक गईं और यह समझने की कोशिश की कि क्या गलत हुआ है। इसके बाद सुष्मिता ने जो कहा, उससे डायरेक्टर हैरान रह गईं।

इंटिमेट सीन के दौरान सुष्मिता का आरोप

सुष्मिता ने दावा किया कि मिथुन चक्रवर्ती ने सीन के दौरान उन्हें गलत तरीके से छुआ था, जिससे वह डर गईं और इमोशनली हिल गईं। उन्हें यह भी लगा कि एक्टर उस समय “थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल” हो गए थे।

डायरेक्टर ने इसे गलतफहमी बताया

कल्पना लाजमी ने सुष्मिता को समझाया कि यह शायद एक टेक्निकल गलतफहमी थी, क्योंकि इंटीमेट सीन के दौरान, कैमरा एंगल और शूटिंग टेक्नीक अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, जिससे एक्टर्स को लगता है कि कुछ हुआ है, जबकि ऐसा हुआ नहीं था।

मामला कैसे सुलझा

बाद में, जब यह घटना सामने आई, तो सुष्मिता को खुद एहसास हुआ कि उन्होंने शायद इमोशनल होकर रिएक्ट किया था। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से बात की, गलतफहमी दूर की, और दोनों ने इसे एक प्रोफेशनल मिसकम्युनिकेशन मानने का फैसला किया। फिल्म की बाकी शूटिंग बिना किसी विवाद के आसानी से चलती रही।