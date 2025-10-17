Sushmita Sen Intimate Scene: बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने एक बार एक अंतरंग दृश्य की शूटिंग के दौरान अपने साथ हुए एक असहज अनुभव के बारे में खुलकर बात की थी। अभिनेत्री ने बताया कि शूटिंग के दौरान, जिस वरिष्ठ अभिनेता के साथ वह काम कर रही थीं, वह अपना नियंत्रण खो बैठे और अनुचित व्यवहार करने लगे, जिससे वह हैरान और परेशान हो गईं।

वह घटना जिसने सबको चौंका दिया

2006 में, चिंगारी की शूटिंग के दौरान, सुष्मिता सेन को मिथुन चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया था, जो उनसे 25 साल बड़े थे। फिल्म में उन्हें एक अंतरंग दृश्य शूट करना था – जो जल्द ही अभिनेत्री के लिए एक कष्टदायक अनुभव में बदल गया।Sushmita Sen Intimate Scene: सुष्मिता सेन संग इंटीमेट सीन में बहक गया था 25 साल बड़ा एक्टर, एक्ट्रेस बोलीं- “मुझे…

सुष्मिता सेट पर असहज महसूस कर रही थीं

रिपोर्ट्स बताती हैं कि सुष्मिता उस दृश्य के दौरान स्पष्ट रूप से असहज थीं, और उन्होंने कई रीटेक मांगे क्योंकि वह सहज महसूस नहीं कर रही थीं। अपनी हिचकिचाहट के बावजूद, निर्देशक की सोच के अनुसार शूटिंग जारी रखनी पड़ी।

दृश्य के बाद सुष्मिता रो पड़ीं

दृश्य समाप्त होते ही सुष्मिता फूट-फूट कर रोने लगीं और अपनी वैनिटी वैन की ओर दौड़ीं। उन्हें परेशान देखकर, फिल्म की निर्देशक कल्पना लाजमी उनके पास आईं और समझने की कोशिश की कि आखिर क्या गड़बड़ हुई है।

मिथुन चक्रवर्ती पर आरोप

कथित तौर पर सुष्मिता ने लाजमी को बताया कि दृश्य के दौरान मिथुन अपना संयम खो बैठे और पेशेवर सीमाओं को लांघते हुए उन्हें अनुचित तरीके से छुआ। इस खुलासे ने सेट पर मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध और अवाक कर दिया।

हालाँकि उस समय यह मामला किसी सार्वजनिक विवाद में नहीं बदला, लेकिन चिंगारी की यह घटना सुष्मिता सेन के करियर के सबसे चर्चित और असहज सेट-ऑन-प्ले पलों में से एक है – यह याद दिलाता है कि “अभिनय” के नाम पर भी पेशेवरता और सहमति कितनी महत्वपूर्ण है।