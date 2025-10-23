Sushant Singh Rajput Case: CBI रिपोर्ट पर भड़का सुशांत का परिवार, कहा– ‘रिया को बचाने के लिए रची गई साजिश

Mohit Saini
Sushant Singh Rajput Case: लंबे समय से चल रहे सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया जब दिवंगत अभिनेता के परिवार ने सीबीआई की उस क्लोजर रिपोर्ट पर गंभीर आपत्ति जताई है जिसमें इस साल की शुरुआत में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दी गई थी। केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने जहाँ किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया और रिया को निर्दोष बताया, वहीं सुशांत के परिवार ने अब रिपोर्ट को अधूरी और भ्रामक बताते हुए कानूनी रूप से चुनौती देने का फैसला किया है।

परिवार ने सीबीआई के निष्कर्षों को खारिज किया

रिपोर्ट के अनुसार, सुशांत के परिवार के वकील वरुण सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की आलोचना करते हुए इसे वास्तविक जाँच के बजाय महज औपचारिकता बताया है। उन्होंने कहा, “यह एक मज़ाक के अलावा कुछ नहीं है।

अगर सीबीआई सच में सच उजागर करना चाहती थी, तो उन्हें अंतिम क्लोजर रिपोर्ट के साथ सभी संबंधित दस्तावेज़ – चैट रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, तकनीकी डेटा और मेडिकल रिपोर्ट सहित – जमा करने चाहिए थे। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया।” वरुण सिंह ने आगे पुष्टि की कि परिवार जल्द ही इस रिपोर्ट के खिलाफ एक विरोध याचिका दायर करेगा, जो उनके अनुसार एक घटिया जाँच पर आधारित है।

सीबीआई रिपोर्ट का निष्कर्ष

सुशांत सिंह राजपूत 14 जून, 2020 को अपने मुंबई स्थित आवास पर मृत पाए गए थे, जिससे पूरे देश में खलबली मच गई थी। उनके परिवार ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने और उनका आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया था।

हालांकि, लगभग पाँच साल की जाँच के बाद, सीबीआई ने मार्च 2025 में दायर अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। एजेंसी ने निष्कर्ष निकाला कि सुशांत को मजबूर नहीं किया गया था, धमकाया नहीं गया था, या गैरकानूनी रूप से हिरासत में नहीं रखा गया था, और उनके वित्त या संपत्ति का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था।

रिपोर्ट में गवाहों के बयानों का भी हवाला दिया गया है, जिससे पता चलता है कि सुशांत रिया को अपना परिवार मानते थे, और उकसाने या बेईमानी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया।

परिवार “असली न्याय” चाहता है

इन निष्कर्षों से नाखुश, राजपूत परिवार का कहना है कि सच्चाई प्रक्रियागत खामियों के नीचे दब गई है। वे मांग करते हैं कि सीबीआई अदालत के सामने पेश किए गए सभी गायब सबूतों और रिकॉर्ड के साथ मामले को फिर से खोले।

जबकि परिवार सीबीआई की रिपोर्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, सुशांत सिंह राजपूत मामला – जिसने कभी देश को विभाजित किया था – फिर से सुर्खियों में है, और इस बहस को फिर से हवा दे रहा है कि क्या सच्चा न्याय कभी हुआ था।