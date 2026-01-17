Khushi Mukherjee Defamation Case: सूर्यकुमार यादव पर आरोप पड़ा भारी, खुशी मुखर्जी पर दर्ज हुआ मानहानि का केस

Khushi Mukherjee Defamation Case: एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी, जो अक्सर अपने बोल्ड फैशन चॉइस और विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहती हैं, अब गंभीर कानूनी मुश्किल में फंस गई हैं। भारतीय क्रिकेटर और T20 कप्तान सूर्यकुमार यादव पर आरोप लगाने के बाद एक्ट्रेस को मानहानि के केस का सामना करना पड़ रहा है।

कुछ दिन पहले, एक मीडिया बातचीत के दौरान, खुशी ने दावा किया था कि सूर्यकुमार यादव ने उन्हें सोशल मीडिया पर मैसेज भेजे थे। उनका बयान जल्दी ही वायरल हो गया और ऑनलाइन इस पर काफी चर्चा हुई। अब, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रिकेटर के एक फैन ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

₹100 करोड़ का मानहानि का दावा दायर

यह शिकायत सूर्यकुमार यादव के फैन फैजान अंसारी ने गाजीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने खुशी मुखर्जी के खिलाफ ₹100 करोड़ का मानहानि का केस दायर किया है, जिसमें उन पर झूठे और बेबुनियाद दावे करने का आरोप लगाया गया है, जिससे क्रिकेटर की इज्जत को नुकसान पहुंच सकता है।

फैन ने लगाए गंभीर आरोप

अपनी शिकायत में, फैजान ने कहा कि खुशी सिर्फ पब्लिसिटी और फेम पाने के लिए ऐसे दावे कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका बयान गुमराह करने वाला, अपमानजनक और सूर्यकुमार यादव की पब्लिक इमेज के लिए हानिकारक है। उन्होंने यह भी बताया कि खुशी अपने दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत, जैसे चैट के स्क्रीनशॉट, नहीं दे पाईं। उनके अनुसार, एक्ट्रेस ने एक बिना सबूत का आरोप लगाया है जो एक सम्मानित खिलाड़ी की इमेज को खराब कर सकता है।

खुशी मुखर्जी ने क्या कहा था?

अपने विवादित बयान में, खुशी मुखर्जी ने कहा था: “मैं किसी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती। कई क्रिकेटर मेरे पीछे पड़े हैं। सूर्यकुमार यादव पहले मुझे बहुत मैसेज करते थे, लेकिन अब हम ज्यादा बात नहीं करते। मुझे किसी तरह का कनेक्शन नहीं चाहिए। मुझे अपने नाम के साथ लिंक-अप की अफवाहें पसंद नहीं हैं।” उनके ये बयान फैंस और नेटिजन्स को पसंद नहीं आए, और उस समय भी उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था। अब, उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज होने के बाद, यह विवाद एक गंभीर कानूनी मोड़ ले चुका है।

