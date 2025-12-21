T20 World Cup : वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव को छोड़नी होगी अपनी फेवरेट पॉजीशन

टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने किया स्पष्ट, कहा, सूर्य नंबर तीन पर नहीं उतरेंगे

T20 World Cup (आज समाज), खेल डेस्क : शनिवार को भारतीय टीम की आगामी टी20 विश्व कप के लिए घोषणा कर दी गई। ज्ञात रहे कि फरवरी में वर्ल्ड टी-20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। यह न केवल भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा बल्कि भारत को अपना खिताब भी बचाना होगा। शनिवार को टीम की घोषणा के दौरान मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने बताया कि भारत ने इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए कोई स्टैंडबाई खिलाड़ी नहीं रखा है।

उम्मीद के अनुरूप सूर्यकुमार यादव टीम के कप्तान होंगे, लेकिन शुभमन गिल की जगह अक्षर पटेल उपकप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगे। टीम का एलान करने के लिए मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और सूर्यकुमार आए। कप्तान ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वह विश्व कप के दौरान तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरेंगे।

सूर्य कुमार यादव पिछले काफी समय से फार्म से बाहर

सूर्यकुमार पिछले लंबे समय से रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। सूर्यकुमार की खराब फॉर्म दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में भी जारी रही। पिछले साल टी20 विश्व कप होना है और इससे पहले कप्तान का लय में होना भारत के लिए चिंता की खबर है। सूर्यकुमार आमतौर पर तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वह टी20 विश्व कप में चौथे स्थान पर उतरेंगे।

विज्ञापन

टीम के बेटिंग क्रम पर बोले कप्तान

टीम की घोषणा होने के बाद सूर्यकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं, गौतम भाई और अन्य बल्लेबाज इस बात को लेकर पक्के हैं कि बाएं-दाएं हाथ के बल्लेबाजी की बात नहीं है। यह थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है। हमने तिलक के लिए नंबर 3, मेरे लिए नंबर 4 और फिर जो भी सहज महसूस करे, उसके लिए वो स्थान तय कर लिया है। हम तिलक के लिए यह भूमिका तय करना चाहते हैं ताकि वह अपनी भूमिका को समझ सके और उस स्थिति में खुश रहे। पांचवें नंबर पर शिवम दुबे या हार्दिक पांड्या में से किसे उतारना है ये परिस्थिति के हिसाब के तय करेंगे।

यश्स्वी जायसवाल भी टीम से बाहर

यशस्वी जायसवाल को टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है। अजीत अगरकर ने यशस्वी को लेकर कहा, हमने सर्वश्रेष्ठ स्थिति को देखकर फैसला लिया है। क्या किसी के साथ कोई समझौता किया गया? ऐसा नहीं है क्योंकि अच्छे खिलाड़ी टीम में आ रहे हैं। यशस्वी पिछले विश्व कप के लिए टीम में शामिल थे, लेकिन कोई अभी उनके बारे में बात नहीं कर रहा। उम्मीद है कि हमने विश्व कप के लिए सही टीम चुनी है।

टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)।

ये भी पढ़ें : T20 World Cup 2026 : टी-20 वर्ल्ड कप टीम से शुभमन गिल बाहर