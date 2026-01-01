Suriya Attends Fan Wedding: फैन की शादी में अचानक पहुंचे Suriya, दुल्हन का रिएक्शन वायरल

Suriya Attends Fan Wedding: हम अक्सर सुपरस्टार्स को बड़ी सेलिब्रिटी शादियों या शानदार हाई-प्रोफाइल फंक्शन्स में देखते हैं – लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो सच में दिल को छू लेने वाला था। तमिल सुपरस्टार सूर्या, जो गजनी और सिंघम जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, ने अचानक एक फैन की शादी में पहुंचकर सभी को चौंका दिया। इस पल ने अब इंटरनेट पर धूम मचा दी है, खासकर दुल्हन के अनमोल रिएक्शन की वजह से!

दूल्हे ने सूर्या की एंट्री से दुल्हन को सरप्राइज़ दिया

यह शादी अरविंद और काजल नाम के कपल की थी, जिन्होंने इस खूबसूरत पल को अपने इंस्टाग्राम पेज “कधल’स” पर शेयर किया। दूल्हे अरविंद ने अपनी दुल्हन को उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ देने का फैसला किया और शादी में उसके पसंदीदा सुपरस्टार सूर्या को गेस्ट के तौर पर बुलाया।

जैसे ही सूर्या दूल्हे के साथ वेडिंग हॉल में आए, दुल्हन काजल अविश्वास में जम गई। उसकी आँखें बड़ी हो गईं, उसके हाथ उसके चेहरे पर चले गए, और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। परिवार वालों ने सूर्या का गर्मजोशी से स्वागत किया, और सुपरस्टार ने दुल्हन और दूल्हे के साथ प्यार से बातचीत की, तस्वीरें खिंचवाईं, और उनके बड़े दिन को यादगार बना दिया।

कैप्शन जिसने भी दिल जीत लिया

View this post on Instagram A post shared by Aravind & Kajal (@kaadhals_)

वीडियो शेयर करते हुए कपल ने कैप्शन दिया: “इसका मतलब है कि आप अपने पार्टनर को सच में जानते हैं!”

वीडियो पर तमिल में लिखा था: “एधिरपकला ला? नान वरुवेन-नु एधिरपकला ला?” जिसका मतलब है, “क्या तुम्हें कभी उम्मीद थी कि मैं सच में आऊँगा?”

फैन इमोशनल हो गए… और थोड़ी जलन भी हुई!

सोशल मीडिया पर सूर्या के फैंस भी दुल्हन की तरह ही हैरान और इमोशनल थे। एक फैन ने कमेंट किया,

“वह और क्या सपना देख सकती थी? अब हम सभी को जलन हो रही है!” दूसरे ने लिखा, “सूर्या सच में बहुत दयालु और अद्भुत इंसान हैं।” एक और मज़ेदार कमेंट था, “अपनी शादी में सूर्या को बुलाना एक जेनरेशनल फ्लेक्स है!” इस बीच, एक महिला फैन ने अपने बॉयफ्रेंड को टैग करते हुए कहा, “मुझे नहीं पता कि तुम यह कैसे करोगे, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए भी ऐसा करो!”

सूर्या का आगे का बिज़ी शेड्यूल

काम की बात करें तो, सूर्या आखिरी बार ‘कंगुवा’ (2024) और ‘रेट्रो’ (2025) में नज़र आए थे। वह अभी RJ बालाजी के साथ ‘करप्पू’ पर काम कर रहे हैं, जिसमें वह डबल रोल में नज़र आएंगे। वह डायरेक्टर वेंकी अट्लूरी और एक्ट्रेस मामिता बैजू के साथ एक और आने वाले प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं, साथ ही डायरेक्टर जीतू माधवन और एक्ट्रेस नाज़रिया नाज़िम के साथ भी एक फिल्म कर रहे हैं।